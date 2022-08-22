Большая часть суммы, переданной Украине, – это военная поддержка.

Польша уже предоставила Украине помощь на сумму более 10 миллиардов злотых (€2,1 миллиарда). В то же время стоимость переданного оружия составляет около 7 миллиардов злотых (€1,47 миллиарда).

Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, пишет PAP.

По его словам, поддержка, которую оказывает Польша Украине, делится на две части – потраченную на территории Польши и переданную в Украину. Дворчик добавил, что большая часть суммы, переданной Украине, – это военная поддержка.

"Это не только проявление солидарности с нашим восточным соседом, но и стратегическое действие, способствующее безопасности Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк – это потенциально минус один танк, который мог бы впоследствии стоять на российско-польском или белорусско-польской границе", – подчеркнул руководитель канцелярии польского премьера.

Он также отметил, что во время своего последнего визита в Украину "отовсюду услышал благодарность за преданность польского общества и поддержку правительства".

Напомним, несколько ранее в Польше заявили, что следующие два месяца могут решить исход войны.

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