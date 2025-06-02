ОПЕК+ увеличит добычу в июле на 411 000 баррелей в сутки.

Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар за баррель. Причиной стало решение группы производителей ОПЕК+ относительно увеличении добычи в июле.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,46 доллара, или 2,33%, до 64,24 доллара за баррель после снижения на 0,9% 30 мая. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 62,45 доллара за баррель, поднявшись на 1,66 доллара, или 2,73%, после снижения на 0,3% на предыдущей сессии.

Отмечается, что 31 мая Организация стран-экспортеров нефти и их союзники приняли решение о повышении добычи на 411 000 баррелей в день в июле, что станет третьим месяцем увеличении добычи на эту величину. ОПЕК+ стремится отвоевать свою долю рынка. Ожидалось, что группа обсудит более значительное увеличение добычи.

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По словам нефтетрейдеров, повышение добычи на 411 000 баррелей в сутки уже было учтено в цене фьючерсов на нефть Brent и WTI.

"Главный мотив - наказать членов ОПЕК+, как Ирак и Казахстан, которые упорно добывают больше обещанных квот", - говорится в записке Commonwealth Bank of Australia.

Казахстан уведомил ОПЕК, что не намерен сокращать добычу нефти.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что в августе ОПЕК+ увеличит добычу на 410 000 баррелей в сутки.

"Относительно низкие цены на нефть на споте, снижение активности в мире и сезонная летняя поддержка спроса на нефть указывают на то, что ожидаемое замедление спроса вряд ли будет достаточно резким, чтобы остановить повышение добычи в августе", - говорится в сообщении банка.

При этом низкий уровень запасов топлива в США усилил опасения по поводу предложения в преддверии сезона ураганов, говорят аналитики.

Трейдеры также внимательно следят за влиянием снижения цен на добычу нефти в США, которая в марте достигла исторического максимума в 13,49 млн баррелей в сутки. На прошлой неделе количество действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на четыре до 461, что является самым низким показателем с ноября 2021 года, сообщила компания Baker Hughes.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть снова выросли примерно на 1 доллар за баррель 29 мая после того, как американский суд заблокировал решение президента Дональда Трампа о пповышении пошлин, и на фоне потенциальных санкций США, которые могут ограничить поставки российской нефти на рынок.

Издание WSJ писало, что в начале этого года западная энергетическая отрасль начала размышлять о возможном возвращении в РФ, если война против Украины закончится.

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