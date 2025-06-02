На днях умер отец звезды.

В семье известной барбадосской певицы Рианны, которая сейчас ждет третьего ребенка, случилось горе - ушел из жизни ее отец Рональд Фенти. Мужчине было 70 лет.

Как пишет издание Page Six, папа звезды умер от болезни, но пока официальную причину смерти не называют. Известно, что перед смертью он был в медицинском центре, куда его приезжала навещать дочь. После печального известия члены семьи Рианны собрались в Калифорнии, чтобы почтить память Рональда.

К слову, певица в течение многих лет имела сложные отношения с отцом. В частности, мужчина боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, а также поднимал руку на мать Рианны. Это все стало причиной постоянных конфликтов между родными людьми. Родители звезды развелись, когда ей было 14 лет. Затем в 2019 году звезда подавала иск в суд на отца, ведь он незаконно использовал имя ее компании, но через некоторое время они смогли найти общий язык.

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"Папа научил меня всему, и как бы ужасно он не относился к моей маме, это не идет ни в какое сравнение с тем, каким замечательным отцом он был", - говорила Рианна об отце.

Напомним, ранее стало известно, что ушла из жизни звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей.

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