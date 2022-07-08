На этот проект понадобится около 330 миллионов злотых.

Польша построит систему наблюдения на границе с Калининградской областью России.

Об этом рассказал главнокомандующий пограничной службы Томаш Прага в интервью Wiadomosci.

"Мы практически готовы, документация подготовлена, мы работаем над получением соответствующих средств. По нашим оценкам, в этом разделе нам потребуется около 330 миллионов злотых с учетом инфляции", - сказал Прага.

Он подчеркнул, что "этот партнер также становится все менее и менее стабильным".

Сейчас строительство забора на границе с Беларусью протяженностью 187 км близится к завершению. Прага отметил, что в планах правительства полностью закончить его к 15 июля.

Пятиметровый стальной забор увенчан гармошкой или колючей проволокой. К осени должна быть готова и система камер и детекторов.

Прага говорит, что полную оперативную готовность и функциональность забора можно будет оценить в середине сентября.

Как сообщал УНИАН, Польша 30 июня объявила о завершении строительства стены на границе с Беларусью.

Ранее Польша и страны Балтии обвинили Беларусь и Российскую Федерацию в создании миграционного потока на границе.

По данным пограничной службы Польши, с начала 2022 года польско-беларускую границу пытались нелегально пересечь около шести тысяч мигрантов.

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