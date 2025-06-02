Операция 'Паутина': в РФ нашли склад, в котором хранили дроны для ударов по авиабазам

По данным из сети, в помещении следователи якобы нашли следы взрывчатого вещества - гексогена.

В РФ якобы нашли склад в Челябинске, который украинские спецслужбы использовали для хранения дронов, атаковавших российские аэродромы. В помещении нашли следы гексогена, пишет проект "ВЧК-ОГПУ".

По данным издания, возбуждено уголовное дело по статьям "теракт" и "незаконный оборот оружия". Установлен адрес склада. Ранее СМИ распространили информацию с вероятным адресом, но она оказалась ложной. В помещении нашли гексоген.

"Были задержаны все, кто имеет отношение к складу и сдаче его в аренду (цепочка посредников), арендатор (гражданин РФ) покинул Россию через Казахстан", - пишет проект.

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"ВЧК-ОГПУ" добавляет, что всего было подготовлено 5 грузовых фур, автомобили загружались в Челябинске и выезжали в регионы. Очевидно, водители были использованы темную, однако, по примеру дела о подрыве Крымского моста, скорее всего, всех привлекут к уголовной ответственности.

Что такое гексоген

Гексоген - это взрывчатое вещество, химическое соединение из группы тринитротолуола (ТНТ) или точнее циклотрифосфазен (RDX).

Основные характеристики гексогена:

Мощный взрывчатый материал, широко используемый в военном деле.

Имеет высокую стабильность и чувствительность, что делает его надежным для применения в боевых зарядах.

Используется в военных бомбах, детонаторах, минометных минах, а также в промышленности для разрушения горных пород.

Химическая формула: C3H6N6O6.

Взрывная энергия гексогена больше тринитротолуола (ТНТ), поэтому его часто применяют как усилитель взрыва.

"Паутина" - что известно об атаке на аэродромы РФ

Как сообщал УНИАН, 1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабную спецоперацию под кодовым названием "Паутина", нанеся удары по пяти российским военным аэродромам.

В результате был уничтожен или поврежден 41 самолет, включая стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Операция стала самой глубокой по дальности удара в истории войны, охватив объекты на расстоянии более 4 000 км от Украины, в частности в Иркутской, Мурманской, Ивановской и Рязанской областях РФ.

Операция готовилась более 18 месяцев. Украинские агенты доставили в Россию FPV-дроны, замаскированные под крыши деревянных домиков, установленных на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открывались, и дроны запускались для атаки на самолеты. Всего было использовано 117 дронов.

По оценкам СБУ, Россия потеряла около 34% своих стратегических носителей крылатых ракет, что составляет около $7 млрд убытков. Президент Владимир Зеленский назвал операцию "абсолютно блестящей" и подчеркнул, что все украинские агенты безопасно вернулись домой.

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