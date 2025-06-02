Сегодня важное торжество наступает у православных верующих.

Во второй день лета в мире проходит важное торжество туристической индустрии, а в народных обычаях принято работать с древесиной. О том, какой праздник 2 июня наступает у христиан, стоит знать верующим, ведь молитвы в этот день считаются особенно действенными.

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Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня желательно вспомнить талантливых граждан и жителей нашей страны, которые являются именинниками дня: киноактер и режиссер Юрий Тимошенко, дирижер и композитор Леопольд Ященко, легкоатлет Владимир Голубничий, художник-аниматор Эдуард Кирич, кинорежиссер Ярослав Лупий, поэт Владимир Барна.

Государственных и неофициальных праздников сегодня в Украине нет. Украинцы могут насладиться приятным летним днем.

Какой сегодня праздник церковный

После перехода на современный календарь воцерковленные люди вспоминают патриарха Никифора Константинопольского и мученика Пофина Лионского, а также Киево-Братскую икону Богородицы. Последней молятся о благополучии детей, мире в стране, защите от врагов. Зная, какой сегодня церковный праздник, можно посвятить день молитвам.

В староцерковном стиле это был день памяти священномучеников Александра, Астерия и Фалалея.

Какой сегодня праздник в мире

Туристическая сфера проводит Всемирный день ответственного туризма. По всему миру для туристов устраивают информационные мероприятия, посвященные безопасным путешествиям.

Некоторые праздники сегодня известны лишь в отдельных государствах, например, в итальянцы радуются Дню провозглашения независимости, а болгары чтят национального героя Христо Ботева.

В мире известны знаменитые люди, которые родились 2 июня - художник Доменико ди Бигорди, писатели Маркиз де Сад и Томас Гарди, папа римский Пий X, поэт Карл Гьеллеруп, пловец Джонни Вайссмюллер, киноактер Закари Квинто.

Что за праздник сегодня в народе

Для девушек есть обычай в эту дату - нужно сделать венок из полевых цветов и носить до вечера. Это поможет привлечь в жизнь женское счастье и благополучие. Наши предки назвали 2 июня праздник Никифор-дубодер, поскольку заготавливали кору дуба для народного лечения и бытовых нужд.

Что нельзя делать сегодня

Наблюдая за погодой в течение столетий, люди составили несколько поговорок:

на елке много шишек - огурцы уродятся;

чем позднее зацвела рябина, тем более поздней будет осень;

соловей поет - к солнечной и жаркой погоде;

если стрижи и ласточки низко летают, то будет дождь.

Народные верования запрещают в праздник сегодня ходить на кладбище, одалживать деньги и личные вещи, покупать дорогие товары и завидовать чужому счастью.

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