Во второй день лета в мире проходит важное торжество туристической индустрии, а в народных обычаях принято работать с древесиной. О том, какой праздник 2 июня наступает у христиан, стоит знать верующим, ведь молитвы в этот день считаются особенно действенными.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Что за праздник сегодня в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Сегодня желательно вспомнить талантливых граждан и жителей нашей страны, которые являются именинниками дня: киноактер и режиссер Юрий Тимошенко, дирижер и композитор Леопольд Ященко, легкоатлет Владимир Голубничий, художник-аниматор Эдуард Кирич, кинорежиссер Ярослав Лупий, поэт Владимир Барна.
Государственных и неофициальных праздников сегодня в Украине нет. Украинцы могут насладиться приятным летним днем.
Какой сегодня праздник церковный
После перехода на современный календарь воцерковленные люди вспоминают патриарха Никифора Константинопольского и мученика Пофина Лионского, а также Киево-Братскую икону Богородицы. Последней молятся о благополучии детей, мире в стране, защите от врагов. Зная, какой сегодня церковный праздник, можно посвятить день молитвам.
В староцерковном стиле это был день памяти священномучеников Александра, Астерия и Фалалея.
Какой сегодня праздник в мире
Туристическая сфера проводит Всемирный день ответственного туризма. По всему миру для туристов устраивают информационные мероприятия, посвященные безопасным путешествиям.
Некоторые праздники сегодня известны лишь в отдельных государствах, например, в итальянцы радуются Дню провозглашения независимости, а болгары чтят национального героя Христо Ботева.
В мире известны знаменитые люди, которые родились 2 июня - художник Доменико ди Бигорди, писатели Маркиз де Сад и Томас Гарди, папа римский Пий X, поэт Карл Гьеллеруп, пловец Джонни Вайссмюллер, киноактер Закари Квинто.
Что за праздник сегодня в народе
Для девушек есть обычай в эту дату - нужно сделать венок из полевых цветов и носить до вечера. Это поможет привлечь в жизнь женское счастье и благополучие. Наши предки назвали 2 июня праздник Никифор-дубодер, поскольку заготавливали кору дуба для народного лечения и бытовых нужд.
Что нельзя делать сегодня
Наблюдая за погодой в течение столетий, люди составили несколько поговорок:
- на елке много шишек - огурцы уродятся;
- чем позднее зацвела рябина, тем более поздней будет осень;
- соловей поет - к солнечной и жаркой погоде;
- если стрижи и ласточки низко летают, то будет дождь.
Народные верования запрещают в праздник сегодня ходить на кладбище, одалживать деньги и личные вещи, покупать дорогие товары и завидовать чужому счастью.