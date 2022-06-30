Завершено уже и установление электронного заграждения.

Польша в четверг, 30 июня, объявила о завершении строительства стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте погранслужбы Польши. Также опубликовано соответствующее видео с места строительства стены.

"25 января началось строительство физического заграждения на польско-беларуской границе. Сегодня работы подходят к концу", - говорится в сообщении.

Длина ограждения составляет 186,25 км, а его высота - 5,5 метра. Стена полностью укреплена колючей проволокой.

Ранее сообщалось, что "стена" на границе будет иметь 24 отверстия для крупных зверей, 140 отверстий – для небольших зверей, а также водопропускные трубы.

Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением составит 1,6 млрд злотых (около 400 млн долл).

По информации польских пограничников, с начала этого года польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около шести тысяч мигрантов.

Польша и страны Балтии в прошлом году обвинили Беларусь и РФ в гибридной агрессии с применением искусственно созданного миграционного потока на границе.

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