На Курщине, недалеко от приграничья, враг накопил около 50 тыс. солдат.

На приграничье Сумщины российские оккупанты расширяют зону захода пехоты на территорию Украины в направлении населенных пунктов Юнаковка и Хотень.

Как рассказал в эфире телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко, в Курской области РФ, недалеко от приграничья, враг накопил около 50 тыс. солдат. На этом направлении находятся в частности упомянутые населенные пункты и логистические сообщения, на которые нацелен враг для того, чтобы оккупировать определенную территорию Украины.

"Ситуация непростая, даже сложная. Враг продолжает направлять пехотные группы в пределах двух населенных пунктов - Хотень и Юнаковка. Если раньше, в начале таких действий, отмечались два направления - населенные пункты Басовка и Журавка, то сейчас отмечаем, что враг пытается расширить зону захода этих пехотных групп на территорию Украины", - сказал Демченко.

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По его словам, предшествуют этим мероприятиям плотные обстрелы украинских позиций с беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и с помощью авиации, которая применяет КАБы, управляемые ракеты, чтобы усложнить оборону страны. Представитель подчеркнул:

"Надо отдать должное нашим воинам, которые мужественно держат оборону, ежедневно уничтожая десятки захватчиков... Но, к сожалению, враг не считается со своими потерями - одни умирают, другие продолжают идти".

Он добавил, что пока не фиксируется на этом направлении для прорыва украинской границы применение врагом тяжелой бронированной техники. Возможно, ее нет в достаточном количестве, или противник сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Сейчас там действуют исключительно пехотные группы, иногда россияне пытаются прорваться на квадроциклах, мотоциклах для того, чтобы используя скорость максимально продвинуться вглубь территории Украины. Как добавил Демченко, быстро продвинувшись, россияне хотят закрепиться, прячась "в норах, различных посадках", чтобы дождаться подкрепления.

"Это для того, чтобы расширять зону боев и атаковать позиции украинских воинов. В то же время для скорости, чтобы закрепиться, спрятаться в норах и ждать своих, чтобы идти в атаку...", - пояснил пограничник.

Война в Украине - наступление РФ на Сумщине

Как писал УНИАН, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что 50 тысячными силами россияне могут далеко зайти на территорию Украины, "отрезая куски" вдоль границы. Врагу удалось захватить несколько сел на Сумщине благодаря массовому применению дронов на оптоволокне, большого количества авиации для сброса КАБов на украинские населенные пункты.

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