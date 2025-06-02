Актриса подтвердила, что ждет первенца.

Известная британская актриса Ванесса Кирби, сыгравшая в сериале "Корона" и фильме "Миссия невыполнима", ждет первенца.

Новость о беременности звезда подтвердила, появившись на презентации нового фильма Marvel "Фантастическая четверка: Первые шаги" с заметно округлившимся животиком.

37-летняя актриса позировала на камеру и нежно касалась своего животика. На сцене ее поддерживали коллеги по фильму - Педро Паскаль, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бахрах. Однако Ванесса не любит говорить о личной жизни, поэтому пока не рассекречивает срок беременности и пол будущего ребенка.

К слову, в прошлом году стало известно, что Кирби обручилась с американским игроком в лакросс Полом Рабилем. Пара в отношениях уже более двух лет. Сейчас влюбленные ждут первенца, но официально никто из них не комментирует эту тему. Кстати, мужчина уже был женат на спортсменке Келли Бергер, но в браке у них не родились общие дети.

Напомним, ранее Брэд Питт впервые высказался о разводе с Анжелиной Джоли после 8 лет судов. Экс-супруги наконец смогли решить все споры.

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