В Чехии назвали оптимального представителя ЕС на переговорах с РФ

Чешский премьер подчеркнул, что переговорщик от ЕС должен получить официальный мандат.

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Европейский Союз во время переговоров о прекращении российской агрессии против Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которого цитирует издание Ceske Noviny.

По его словам, продолжение войны не принесет ничего хорошего, и в то же время очевидно, что агрессором в конфликте является президент России Владимир Путин.

Говоря о мирных переговорах с привлечением представителя ЕС, Бабиш высказал мнение, что именно Фридрих Мерц должен возглавить европейскую миссию на основе мандата, предоставленного Еврокомиссией и Европейским Советом.

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"Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Совета и Комиссии", – сказал Бабиш.

Участие ЕС в переговорах с РФ

Как писал УНИАН, в мае 2026 года Владимир Путин заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом для возможных переговоров между Европейским Союзом и Россией. По словам Путина, он готов рассматривать в качестве посредников любых европейских политиков, однако лично назвал Шредера оптимальным вариантом для такого диалога, поскольку тот, по его мнению, является приемлемой фигурой для обеих сторон.

В Европе и Украине эта инициатива была воспринята критически. В Берлине, по сообщениям СМИ, идею назвали спорной и неприемлемой для роли официального посредника между ЕС и РФ. Украинская сторона также категорически отвергла возможность участия Шредера в переговорах: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев "не поддерживает" такую кандидатуру и считает, что существуют другие, более приемлемые европейские политики для этой роли.

В качестве альтернативы в европейских политических дискуссиях и дипломатических комментариях упоминались другие потенциальные посредники среди действующих или бывших высокопоставленных чиновников ЕС, однако окончательного решения пока нет.

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