Мерц призвал ЕС начать переговоры о вступлении Украины в блок

Мерц отметил, что понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины в Европейский Союз. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Мерц отметил, что понимает стремление Будапешта урегулировать вопросы, связанные с венгерским меньшинством в Украине. Однако он подчеркнул, что двусторонние вопросы с Венгрией должны решаться отдельно.

"Мы понимаем, что Будапешт сначала хочет урегулировать двусторонние вопросы, например права венгерского меньшинства в Украине, но это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от цели сейчас открыть первое переговорное направление с Украиной", - сказал канцлер Германии.

Видео дня

По словам Мерца, переговоры о вступлении Украины в ЕС были одной из тем его переговоров с Мадьяром. Также канцлер Германии отметил важность единства Европы перед российской угрозой.

Зеленский отверг идею частичного членства Украины в ЕС

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине роль в структурах Европейского Союза в качестве промежуточного шага к членству в блоке. Он отметил, что статус "ассоциированного члена" позволил бы украинским чиновникам участвовать в саммитах ЕС и министерских встречах, однако не голосовать на них.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею. Bloomberg со ссылкой на его письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису писало, что украинский лидер заявил им о том, что Украина никогда не рассматривала членство в блоке как вступление в какой-то "полу-Союз".

Вас также могут заинтересовать новости: