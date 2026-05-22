Депардье и Сигал не могут быть представителями ЕС на переговорах с РФ, – Сибига

Есть несколько кандидатур, которые могут выступить от имени ЕС в качестве посредников в переговорах между Украиной и Россией, но их имена не называются.

Известные своей любовью к "русскому миру" киноактеры Жерар Депардье и Стивен Сигал не могут рассматриваться в качестве кандидатов на роль представителей Европейского Союза для проведения переговоров с Российской Федерацией о прекращении ее войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал во время ZOOM-брифинга с журналистами.

"Есть определенные имена. Я не буду их называть. Потому что это дипломатический процесс. Но это точно не [экс-канцлер ФРГ Герхард] Шредер. И сразу на опережение, чтобы россияне больше не предлагали, там Жерар Депардье, Стивен Сигал, не знаю, может Орбана еще привлекут переговорщики с их стороны… Это должен быть формат, который позволит посредничество", – отметил Сибига.

В частности, по его словам, это посредничество должно представлять собой платформу, которая позволит решать конкретные задачи и вопросы с понятными временными рамками.

Видео дня

Он сказал, что не должно быть затяжных дискуссий по поводу того, "кто должен представлять, сколько должен представлять и как представлять".

"Нет! Это должно быть быстро. И мы тоже к этому призываем с четким определением задач", – добавил Сибига.

Кроме того, глава МИД отстаивает позицию, что не должно быть отдельных контактов определенных европейских столиц и лидеров с инициатором войны Владимиром Путиным. Сибига считает, что отдельные контакты с Путиным являются проявлением слабости и разделения Европы, потому что именно этого и ждет российский диктатор.

"Мы считаем, что должна быть общая и консолидированная позиция, единый голос", – подчеркнул Сибига.

Вместе с тем, как объясняет министр, без участия Украины этот процесс невозможен. Это должно решаться совместно с Украиной.

"И мы будем определять эти параметры роли Европы в мирном процессе. И я лично убежден, что это придаст и новую динамику", – добавил Сибига.

Он напомнил, что у Европы есть инструмент санкций и замороженные активы. Поэтому Европа может выступать сильным игроком в мирном процессе или приближать справедливый мир.

Что этому предшествовало

В Евросоюзе проходят обсуждения по поводу назначения переговорщика для участия в мирных переговорах между Украиной и Россией вместо американцев. В частности, фигурируют имена бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, действующего президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Впрочем, Меркель не хочет в этом участвовать.

В РФ ранее заявили, что хотели бы видеть в качестве кандидата бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, известного своей радикально пророссийской позицией. Однако в ЕС эту кандидатуру отклонили.

Вас также могут заинтересовать новости: