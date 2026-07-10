Главный кандидат на пост премьер-министра Великобритании выступил с заявлением касательно поддержки Украины

Политик заверил, что поддержка Украины со стороны Великобритании останется неизменной.

Энди Бернем, который, вероятно, в этом месяце станет новым премьер-министром Великобритании, пообещал продолжать поддержку Украины на том же уровне, сообщает The Times.

Бернем сообщил, что его внешнеполитическими приоритетами на посту главы правительства будут повышение национальной безопасности Великобритании, укрепление действующих альянсов, расширение сотрудничества с Европой, а также поддержка Украины в войне с Россией.

По его словам, Великобритания сталкивается со все более опасным миром, где "растет российская агрессия, конфликт на Ближнем Востоке, климатическая и энергетическая нестабильность, а также технологии, которые быстро меняют характер войны за рубежом и нашу безопасность дома".

Видео дня

Поэтому Бернем обещает продолжать курс своего предшественника по увеличению оборонных расходов, усилению роли в НАТО и тесному сотрудничеству с европейскими странами.

По его словам, США останутся важнейшим союзником Великобритании в сфере обороны и безопасности.

Также Бернем не обошел вниманием российско-украинскую войну:

"Поддержка Украины со стороны Великобритании не пошатнется. Мы знаем, что безопасность Великобритании и более широкая евроатлантическая безопасность неотделимы от того, что происходит в Украине".

Политик подчеркнул, что правительство Кира Стармера продемонстрировало лидерство Великобритании, создав и возглавив "коалицию решительных" для поддержки "храброго украинского народа".

Бернем отметил, что во время пребывания на посту мэра Большого Манчестера он оказывал помощь Киеву и Львову, и пообещал и впредь продолжать поддерживать украинский народ в борьбе против российской агрессии.

Армия Великобритании: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Вооруженных силах Великобритании создали новую оперативную группу с целью ускорения внедрения беспилотников. Как отмечает The Telegraph, группа создается по образцу украинских Сил беспилотных систем, которые стали самостоятельным родом войск в составе ВСУ. Известно, что британская группа не будет отдельным подразделением, а будет сформирована из военнослужащих Сухопутных войск, Военно-морского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты. Задачей нового подразделения будет объединение людей, данных и техники для быстрого, масштабного и экономичного решения реальных оперативных задач.

Также мы писали, что Великобритания готовит одну из самых масштабных реформ вооруженных сил за последние десятилетия. Примечательно, что за основу берут опыт Украины. План оборонных инвестиций предусматривает ставку на недорогие системы, способные уничтожать дорогостоящие цели, и циклы инноваций, измеряемые неделями, а не годами. На протяжении десятилетий военная мощь Великобритании опиралась на морскую силу – большие и дорогие корабли. Однако война России против Украины показала уязвимость таких дорогостоящих систем и подчеркнула необходимость в больших объемах недорогих дронов и боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: