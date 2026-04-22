Осталась четверть: украинцы массово покидают процветающую страну ЕС

Представители правительства заявляют, что стремятся создать для украинцев максимально комфортные условия.

За время полномасштабной войны большинство украинских беженцев, которые изначально прибыли в Эстонию, уже покинули эту страну. Об этом в интервью "Главкому" рассказала чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"В начале полномасштабного вторжения России к нам приехало 89 тыс. украинцев. Впоследствии часть из них вернулась обратно в Украину или переехала в другие европейские страны. Поэтому на данный момент у нас остаются 25 тыс. украинских граждан", – отметила госпожа посол.

Она не назвала причины, по которым почти три четверти украинцев покинули страну, но заверила, что эстонское правительство старается помочь беженцам "чем только можем", чтобы обеспечить "надлежащие условия жизни".

Кольк, в частности, рассказала, что в Эстонии открыли специальную школу для украинских детей, где обучение проходит по особому плану, сочетающему эстонскую и украинскую программы.

"Идея в том, чтобы они не теряли связь со своей культурой, историей и языком. Если они впоследствии вернутся в Украину, то смогут продолжить обучение у себя дома и не чувствовать, что время было потрачено зря", – пояснила дипломат.

Украинцы в Европе

Как писал УНИАН, украинцы массово покидают одну из самых богатых и стабильных стран Европы – Финляндию. Среди главных причин – отсутствие работы и тотальная необходимость владения именно финским языком.

Также мы приводили рассказ украинки, которая поселилась в Германии. Она, в частности, пожаловалась на заметное охлаждение немцев к поддержке украинцев, если сравнивать с первыми годами войны.

