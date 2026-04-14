В целом страна получит на 3 установки HIMARS меньше, чем ожидалось.

Эстония заказала у США три дополнительные установки РСЗО M142 HIMARS. Сроки передачи установок "очень оптимистичные" – они должны состояться уже в следующем году. Об этом сообщает Defense Express.

Также Эстонский центр оборонных инвестиций подписал соглашение об укреплении местной оборонной промышленности с американской компанией Lockheed Martin на сумму 11 млн долларов. В частности, ожидается открытие локального центра обслуживания компонентов для HIMARS.

Аналитики отмечают, что таким образом Эстония сократила свой заказ на HIMARS с 6 до 3 единиц, как сообщалось ранее. В то же время сроки этих поставок сдвинулись с 2028-2029 годов на 2027 год. Ранее Эстония также закупала шесть установок K239 Chunmoo из Южной Кореи. Причиной этому были именно сроки поставки HIMARS из США. Впрочем, в итоге Эстония будет использовать обе эти системы.

"У Эстонии будет на три американских РСЗО меньше, чем ожидалось ранее. В то же время вместе с южнокорейскими аналогами это все равно будет опасный арсенал, способный потопить российские корабли в Санкт-Петербурге благодаря ATACMS и другим ракетам такого класса", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее в РФ обвинили страны Балтии и Финляндию в том, что они якобы помогают Украине атаковать Россию. В частности, помощник Путина и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что эти страны предоставляют Силам обороны свою территорию для пролета беспилотников. Он заявил, что это означает "прямое участие государств – членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру".

Ранее Defense News отмечало, что РФ может заставить Литву капитулировать в течение 90 дней, и для этого Москве даже не нужно вводить свои войска. Аналитики смоделировали, что в случае кризиса в Европе Кремль может в течение 60 дней непрерывно атаковать территорию Литвы, уничтожив ключевую инфраструктуру. После чего выдвинуть требования о капитуляции.

