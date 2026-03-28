Украинцы массово покидают одну из самых богатых стран ЕС: названы причины

Из 90 тысяч украинцев, прибывших в эту страну за время войны, около 40 тысяч уже уехали.

Украинские беженцы, поселившиеся в Финляндии по программе временной защиты, теперь массово покидают страну, отдавая предпочтение другим странам ЕС. Как пишет финское издание Yle, в целом Финляндию покинули уже около половины украинцев, прибывших туда в первые годы полномасштабной войны.

Издание отмечает, что в следующем году истекает ранее согласованная на уровне ЕС программа временной защиты для украинских беженцев. Чтобы остаться после окончания программы, украинцы должны быть трудоустроены.

Авторы публикации приводят истории нескольких молодых украинцев, которые так и не смогли прижиться в Финляндии. Они жалуются на языковой и культурный барьер, а также на отсутствие работы.

"К сожалению, моя жизнь в Финляндии не сложилась удачно. Я пыталась сделать все, что могла. Мне кажется, что эта страна не хочет, чтобы я здесь была", – рассказывает 25-летняя Владислава Онуфриенко.

По словам женщины, она несколько лет работала визажистом, но была вынуждена уволиться. Затем она устроилась в университетскую столовую, но полгода назад ее закрыли на ремонт.

"С тех пор я нигде не могу устроиться на работу. Хотя у меня есть все санитарные сертификаты, лицензия на продажу алкоголя и я владею четырьмя языками, включая финский", – жалуется украинка.

Девушка решила покинуть Финляндию. Выбирая между Испанией и Эстонией, она отдала предпочтение последней.

Похожую проблему описывает бывший житель Мариуполя Андрей Каминский. По образованию он инженер-строитель и надеялся найти работу в этой сфере в Финляндии

"Ищу работу, но ничего не могу найти. Даже на фермах требуется финский язык, английского недостаточно. Я каждую неделю отправляю десятки заявок, и на большинство из них не получаю даже отказа", – говорит мужчина.

Он тоже решил переехать в Эстонию, поскольку не видит для себя будущего в Финляндии.

Истории этих украинцев – лишь фрагмент более широкой картины. Как пишет Yle, уровень безработицы в Финляндии является самым высоким в Европе, и почти все работодатели требуют знания финского языка, что создает дополнительные проблемы для иммигрантов.

В украинских группах в социальных сетях ведется активное обсуждение, в каких европейских странах есть работа и куда можно уехать из Финляндии.

Всего за все время войны в Финляндию прибыло около 90 000 украинцев. Из них примерно 50 000 все еще находятся в стране, тогда как остальные переехали в другие страны Евросоюза или вернулись в Украину, сообщают в Министерстве внутренних дел Финляндии.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, в ЕС обсуждают возможность продления режима временной защиты для украинских беженцев еще на год на фоне затянувшейся войны. В то же время среди политиков растет поддержка идеи сокращения помощи украинцам и перехода к новым подходам. Сейчас в Евросоюзе находится около 4,35 миллиона украинцев, а действующий режим защиты действует до марта 2027 года.

Эксперт по вопросам миграции Василий Воскобойник отмечает, что страны Европы уже начали пересматривать подходы к статусу беженцев, отдавая предпочтение тем, кто работает и интегрируется в общество.

