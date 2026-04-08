Германия уже не та: украинка рассказала о новых трудностях для беженцев

Хотя сам переезд в новую страну всегда был большим стрессом, в предыдущие годы было всё же значительно легче благодаря активной помощи со стороны самих немцев.

Новым украинским беженцам обосноваться в Германии сегодня значительно сложнее, чем это было в 2022 году. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала украинка Катерина, которая живет в Лейпциге.

"Переезд в Германию в 2022 и 2025/26 годах очень сильно отличаются. Да, это такой же большой стресс для украинцев, которые были вынуждены приехать в новую страну. Да, это сложно в обоих случаях. Но, по моим наблюдениям, это все же разные истории, потому что изменились условия и активность помощи", – отметила она.

По словам Катерины, решение любого вопроса в Германии требует очень много времени, а вариантов помощи становится меньше.

"Все мы помним, что когда наши люди приезжали [в первые месяцы полномасштабной войны], здесь было очень много лагерей, помощь оказывали фактически сразу. Тебе давали деньги на руки, чтобы у тебя было за что поесть. Ты сразу даже не знал, что заполняешь, но в конце получал документы на руки. И это очень сильно упрощало задачу. Конечно, сейчас так не работает", – рассказала украинка.

Она, в частности, описывает неповоротливость немецкой бюрократии, которая заставляет новых беженцев неделями ждать получения легального статуса и распределения в лагеря беженцев, которых стало значительно меньше.

Также Германия сократила и денежные выплаты для беженцев, которые, если и выплачиваются, то после нескольких месяцев бюрократического ада.

"Некоторым людям вообще не платят выплаты по году, и тебе нужно обеспечивать свои базовые потребности", – рассказала девушка.

Украинцы за рубежом: интересные публикации

Как писал УНИАН, украинка, которая уже более полугода живет во Вьетнаме, назвала преимущества и недостатки этой страны для длительного проживания.

Также мы приводили рассказ украинца, который решил покинуть США и переехать в Бразилию, поскольку считает ее лучшим местом для жизни.

