Джон Хербст считает, что новый подход Трампа в корне новый, но этого все равно недостаточно.

Новая политика администрации США, которая заключается в давлении на Москву через вооружение Украины и угрозы санкциями против РФ, демонстрирует, что президент Дональд Трамп осознал угрозу, которую представляет российский диктатор Владимир Путин, однако этого недостаточно для обеспечения мира. Так считает старший директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст. Об этом говорится в его колонке на страницах The Hill.

По его мнению, Трамп в понедельник после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сделал "самые большие на сегодня шаги для усиления давления на Москву", и это в корне отличается от подхода, который он поддерживал в первые месяцы своего президентства. И такой курс, считает экс-посол, соответствует обещанию Трампа строить политику национальной безопасности на принципе "мир через силу".

Однако, как утверждает Хербст, эти шаги Трампа не заставят Путина сесть за стол переговоров и подписать мирное соглашение, ведь его цель остается неизменной - достичь политического контроля над Украиной путем дальнейших продвижений на ее территории.

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Поэтому, считает аналитик, администрация Трампа должна отказаться от постепенного и ситуативного подхода, который демонстрировала и команда предыдущего президента Джо Байдена, и сформировать долгосрочную стратегию, которая остановит продвижение российских войск, ослабит российскую экономику и усилит способность Украины не только продолжать оборону, но и делать это эффективнее.

Для этого Хербст призвал в первую очередь закрыть потребность Украины в противовоздушной обороне, в частности предоставить ей больше батарей Patriot и значительно больше ракет-перехватчиков. Но главной оперативной целью, говорит, является остановка дальнейших успехов России на поле боя.

Для этого, пишет бывший посол, нужна четкая оценка того, что именно для этого необходимо. Так, в сфере экономики, кроме сокращения доходов Кремля от нефти и газа, США вместе с союзниками должны ввести санкции против таких стран, как Китай, поставляющих РФ технологии двойного назначения для вооружений. Также США в консультации с партнерами G7 могут объявить о намерении использовать почти $300 миллиардов замороженных российских активов для помощи Украине, если наступательные действия России не прекратятся до определенной даты.

Хербст считает, что после удара по Ирану Трамп имеет уникальную возможность убедить Саудовскую Аравию не угрожать бойкотом еврооблигаций в случае передачи замороженных российских активов.

"Только жесткие и системные шаги способны заставить Россию согласиться на прочный мир, который гарантирует безопасность и жизнеспособность Украины, а также восстановит стабильность в Европе", - подытожил Хербст.

Новая политика Трампа в отношении Путина

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник, 14 июля, Трамп сделал важные заявления о введении пошлин против России и поставках оружия Украине. Он, в частности, сказал, что если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине, он введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров. Кроме того, американский лидер сообщил, что США и Евросоюз достигли договоренности о поставках оружия Украине. По его словам, расходы при этом лягут на Европу.

Однако, как рассказали изданию Reuters источники, близкие к Кремлю, Путин не испугался Трампа и намерен продолжать войну в Украине, пока Запад не согласится на его условия. Более того, территориальные требования диктатора могут возрасти по мере продвижения российских войск в Украине. Он, в частности, кроме заявленных ранее областей, может захотеть оккупировать еще Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

А журналист Foreign Policy Кристиан Керил считает, что новая политика Трампа - это скорее имитация поддержки Украины, а не реальная помощь, ведь в ней больше слов, чем реальных действий. Журналист отметил, что в заявлениях президента США нет конкретики относительно объемов и сроков поставки оружия, санкции против РФ он отклал, а "ультиматум" Путину похож на очередную попытку договориться лично, а не стратегически.

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