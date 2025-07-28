Некоторые приборы лучше выключать, если ими не пользуются, чтобы они не потребляли напрасно электроэнергию.

Многие приборы и приспособления даже если их не используют, но они подключены к сети, продолжают потреблять электроэнергию. Это хоть и небольшие, но дополнительные расходы. Поэтому, эти три прибора следует всегда выключать, если ими не пользуетесь, пишет SlashGear.

Телевизор

Многие пользователи после просмотра телевидения просто выключают телевизор, но он все еще продолжает работать от сети. Соответственно, потребление электроэнергии продолжается даже в режиме ожидания. Поэтому, лучше выключать его из розетки, чтобы не было лишних затрат.

Видео дня

Роутер для интернета

В большинстве домов роутер работает круглосуточно, ведь интернет может понадобиться в любой момент. Однако, если вы идете на работу и в это время никого не будет дома, то роутер можно и выключать. То же самое касается и случаев, когда вы едете в путешествие, на отдых, к друзьям или родным.

Зарядное устройство

Этот прибор также может потреблять больше электроэнергии, чем вы думаете. Оказывается, что даже если вы не заряжаете телефон, но зарядное устройство подключено к розетке, оно потребляет электроэнергию.

Указывается, что хотя эти расходы и незначительны, но есть еще одна причина, почему зарядное устройство лучше после использования отсоединять от розетки. Бывают случаи, когда из-за этого возникают пожары. Поэтому, это правило также касается и безопасности.

В то же время, если вы часто пользуетесь тостером на кухне, то его можно не выключать из сети вообще. Тостеры старого образца, которые не имеют цифрового экрана, не потребляют электроэнергию до тех пор, пока их не начнут использовать.

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