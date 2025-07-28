Большинство украинцев хотят зарабатывать более 30 тысяч гривень, работать в гибком формате работы, а также ожидают больше изменений от государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на платформе OLX Работа.
Отмечается, что 47,3% респондентов заявили, что имеют постоянную работу. Еще 14% работают временно или заняты как фрилансеры. В то же время треть украинцев активно ищут новую работу, а еще 8,8% пока не работают и не ищут вакансий.
Подавляющее большинство рассматривают вариант со сменой профессии или сферы деятельности:
- активно этим занимаются 18,6%;
- готовятся, но не определились со сферой будущей деятельности 59,4%;
- довольны текущей работой только 21,9% опрошенных.
Что важно при выборе работы
Уровень заработной платы остается ключевым фактором для 72% участников.
Другими важными факторами являются:
- гибкий график - 32,1%;
- стабильность компании - 29,4%;
- возможность работать удаленно - 15,7%;
- дружный коллектив/корпоративная культура - 21%;
- карьерные перспективы - 11,5%.
В то же время только 21,7% респондентов устраивает полный рабочий день. Тогда как 21,3% отдали бы предпочтение дистанционному формату, а 31,8% - гибкому графику. Частичная занятость привлекает 19,3% опрошенных.
Какая "справедливая" зарплата
Большинство украинцев ожидают ежемесячную зарплату от 20 до 50 тысяч гривень:
- до 10 тыс. грн - только 4%;
- 10-20 тыс. грн - 14,6%;
- 20-30 тыс. грн - 27%;
- 30-50 тыс. грн - 33%;
- более 50 тыс. грн - 21,4%.
Каждый пятый готов переехать в другой город Украины ради лучшей работы, еще 33,3% - отметили, что это зависит от предложенных условий. Почти половина (47,2%) не рассматривают такой вариант.
Большинство украинцев (73,6%) считают, что государство должно создать больше возможностей для развития карьеры. Более 73% считают, что государство должно создать больше возможностей для развития карьеры и только 5,5% считают, что это ответственность каждого в отдельности.
Рынок труда в Украине - последние новости
Согласно исследованию OLX Работа, в июне 2025 года в ряде вакансий наблюдался стремительный рост зарплат. В частности, больше всего объявлений, где заметно выросли медианные зарплаты было зафиксировано в сфере "Розничная торговля/продажи/закупки".
Ранее сообщалось, что в июне 53% респондентов получали зарплату, которая является минимум на 25% меньше средней - до 15 000 грн. Средняя зарплата в Украине тогда составляла 24 609 грн.