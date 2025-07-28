Подавляющее большинство украинцев рассматривает вариант со сменой профессии или сферы деятельности.

Большинство украинцев хотят зарабатывать более 30 тысяч гривень, работать в гибком формате работы, а также ожидают больше изменений от государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на платформе OLX Работа.

Отмечается, что 47,3% респондентов заявили, что имеют постоянную работу. Еще 14% работают временно или заняты как фрилансеры. В то же время треть украинцев активно ищут новую работу, а еще 8,8% пока не работают и не ищут вакансий.

Подавляющее большинство рассматривают вариант со сменой профессии или сферы деятельности:

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активно этим занимаются 18,6%;

готовятся, но не определились со сферой будущей деятельности 59,4%;

довольны текущей работой только 21,9% опрошенных.

Что важно при выборе работы

Уровень заработной платы остается ключевым фактором для 72% участников.

Другими важными факторами являются:

гибкий график - 32,1%;

стабильность компании - 29,4%;

возможность работать удаленно - 15,7%;

дружный коллектив/корпоративная культура - 21%;

карьерные перспективы - 11,5%.

В то же время только 21,7% респондентов устраивает полный рабочий день. Тогда как 21,3% отдали бы предпочтение дистанционному формату, а 31,8% - гибкому графику. Частичная занятость привлекает 19,3% опрошенных.

Какая "справедливая" зарплата

Большинство украинцев ожидают ежемесячную зарплату от 20 до 50 тысяч гривень:

до 10 тыс. грн - только 4%;

10-20 тыс. грн - 14,6%;

20-30 тыс. грн - 27%;

30-50 тыс. грн - 33%;

более 50 тыс. грн - 21,4%.

Каждый пятый готов переехать в другой город Украины ради лучшей работы, еще 33,3% - отметили, что это зависит от предложенных условий. Почти половина (47,2%) не рассматривают такой вариант.

Большинство украинцев (73,6%) считают, что государство должно создать больше возможностей для развития карьеры. Более 73% считают, что государство должно создать больше возможностей для развития карьеры и только 5,5% считают, что это ответственность каждого в отдельности.

Рынок труда в Украине - последние новости

Согласно исследованию OLX Работа, в июне 2025 года в ряде вакансий наблюдался стремительный рост зарплат. В частности, больше всего объявлений, где заметно выросли медианные зарплаты было зафиксировано в сфере "Розничная торговля/продажи/закупки".

Ранее сообщалось, что в июне 53% респондентов получали зарплату, которая является минимум на 25% меньше средней - до 15 000 грн. Средняя зарплата в Украине тогда составляла 24 609 грн.

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