Эти упражнения помогут женщинам оставаться активными и в хорошей физической форме.

В любом возрасте стоит выполнять физические упражнения, а после 50 лет это особенно важно. Если вы не хотите выполнять интенсивные тренировки или упражнения с весом, тогда умеренные тренировки также будут полезными. Тренер Джаррод Ноббе посоветовал, какие упражнения следует выполнять и это можно делать даже дома, пишет Eat This, Not That.

Тренер объяснил, что эти упражнения следует выполнять без лишнего напряжения. Тогда, после их выполнения женщины после 50 лет не будут чувствовать истощение, а будут оставаться сильными и активными.

По словам тренера, выполнение этих упражнений занимает примерно 20 минут. Все, что нужно для тренировки, это фитнес-лента, петля и коврик.

Видео дня

Приседания с собственным весом

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Опустите бедра, будто садясь на стул, пока бедра не станут параллельными полу. Нажмите на пятки, чтобы вернуться в положение стоя. Двигайтесь в равномерном, контролируемом темпе. Выполнять упражнение следует 45 секунд.

Растяжка с петлей

Держите ленту обеими руками, вытянув руки перед грудью. Руки должны быть прямыми, а плечи - опущенными. Растягивайте петлю в стороны и возвращайтесь в исходное положение. При выполнении упражнения лопатки должны сжиматься вместе. Выполняйте упражнение 45 секунд.

Шаги в стороны с фитнес-резинкой

Фитнес резинку поместите на ноги чуть выше колен или же вокруг лодыжек. Слегка согните ноги в коленях в четверть приседания.

Сделайте шаг вправо, а затем приставьте левую ногу. Продолжайте шагать в сторону в течение половины интервала, а затем измените направление. Держите ленту натянутой и оставайтесь в позе приседания в течение всего времени выполнения упражнения. Выполняйте упражнение 45 секунд.

Планка

Займите позицию, как для отжиманий. Тело следует держать прямо, напрячь пресс, ягодицы и ноги. Не позволяйте бедрам провисать или подниматься слишком высоко. Дышите ровно и удерживайте позицию на протяжении всего интервала. Если нужно, опускайтесь на колени, чтобы сменить позицию. Выполнять это упражнение нужно 30 секунд.

После выполнения этих упражнений можно отдохнуть 30 секунд, а в целом нужно выполнить эти упражнения по кругу 2-3 раза.

Советы по физической активности

Ранее УНИАН сообщал, что исследование показало, что ежедневно необязательно проходить 10 тысяч шагов. Например, пожилым людям достаточно будет 7500 шагов.

Также мы писали, что физиотерапевты дали советы, какие упражнения следует выполнять, чтобы прожить дольше. Оказалось, что ходьба улучшает здоровье сердца и кровообращение, а еще поддерживает здоровье суставов. Поэтому, именно такой вид активности стоит выбирать.

Вас также могут заинтересовать новости: