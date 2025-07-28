Это будет очень печальный сигнал: ветеран о возможном уходе Украины из Покровска

Сейчас действия россиян под Покровском вполне очевидны и понятны, говорит Евгений Дикий.

Уход Сил обороны из Покровска пока сомнителен, но возможен. Такое мнение высказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" в эфире Радио NV.

"Учитывая то, что роль и значение Покровска. И учитывая то, что действия россиян абсолютно не являются сюрпризом. То, что они делают - совершенно очевидно, оно прогнозируемо. Учитывая это, я думаю, что возможно сейчас в штабах обсуждают практические вещи. А именно - где взять какие-то резервы, которыми перекрыть эти продвижения врага. И если мы через некоторое время увидим, что при столь очевидной заранее ситуации нам все же придется не остановить там врага, а оставлять Покровск - это для меня было бы очень плохим сигналом", - сказал Дикий.

Он отметил, что уход Украины из Покровска будет означать, что в Украине с резервами все "совсем плохо". А учитывая ситуацию на Сумщине, где Силы обороны возвращают под свой контроль некоторые населенные пункты, ситуация не настолько плохая, считает Евгений Дикий.

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"Там (на Сумщине, - УНИАН) выждали, пока враг выдохся в своих атаках. И сразу нашлись какие-то свежие силы, сразу перешли к контратакам и какие-то населенные пункты уже освобождаем", - пояснил Дикий.

В то же время он отметил, что масштаб боев на Сумщине и в районе Покровска отличается. И для того, чтобы остановить полузахват россиянами в Донецкой области, Силам обороны понадобится больше значительно сил, чем в Сумской области.

"Но поскольку ситуация очевидна, командование явно заранее знает замысел врага, по тому, что там будет происходить, можно будет сказать, насколько у нас еще есть какие-то резервы. Или насколько наша армия уже ослаблена, что украинский тыл системно годами срывает мобилизационный план", - добавил Дикий.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили о продвижении россиян возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Отмечается, что у врага есть продвижение в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра.

Кроме того, аналитики ISW отмечают, что Россия начала использовать большее количество бронетехники на фронте. По мнению экспертов, Москва может тестировать новую тактику, проверяя уязвимость украинской системы обороны.

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