Супертанкер Kalliopi направляется в порт Вадинар.

Супертанкер доставит иракскую нефть индийской компании Nayara Energy в течение одного-двух дней. Это будет первая поставка нероссийской нефти с момента введения санкций Европейского союза в отношении нефтеперерабатывающего завода.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным судовых брокеров и данных по отслеживанию судов, супертанкер Kalliopi в настоящее время направляется в порт Вадинар с примерно двумя миллионами баррелей иракской нефти. По словам судовых брокеров, груз, который должен прибыть поздно вечером 28 июля, предназначен для Nayara.

Мировое нефтяное и судоходное сообщество внимательно следит за развитием событий, связанных с Nayara, после того как частная компания, частично принадлежащая российской "Роснефти", попала под санкции ЕС. С тех пор суда избегают терминала.

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Kalliopi находится под управлением греческой компании Dynacom Tankers.

Санкции против Nayara - главные новости

Евросоюз 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Под ограничения попал нефтеперерабатывающий завод в Индии, который принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

После введения ограничений, танкер Talara передумал загружать топливо с индийского НПЗ компании "Роснефть" и оставил порт Вадинар пустым.

23 июля еще один танкер отказался загружать топливо с индийского НПЗ компании Nayara Energy.

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