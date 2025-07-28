В настоящее время 101 страна неуклонно теряет запасы пресной воды, что угрожает 75% населения мира нехваткой воды.

Согласно новому исследованию, суша Земли высыхает так быстро, что теперь её вклад в повышение уровня моря больше, чем таяние ледников. Об этом пишет BBC Science Focus.

Ученые обнаружили, что потеря воды из почвы, озёр и подземных водоносных горизонтов ускоряет повышение уровня моря, и эта тенденция к высыханию распространяется с угрожающей скоростью.

Отмечается, что засушливые регионы по всему миру растут так быстро, что начинают объединяться в обширные, соединённые "мегасухие" зоны. Одна из таких зон сейчас простирается от юго-западного побережья США до Мексики. В прошлом высыхание одних регионов в основном компенсировалось повышением влажности других. Но теперь засушливые зоны расширяются быстрее влажных, занимая площадь, вдвое превышающую площадь Калифорнии, каждый год.

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Важно, что в настоящее время 101 страна неуклонно теряет запасы пресной воды, что угрожает 75% населения мира (почти шести миллиардам человек) нехваткой воды. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, говорится:

"Во многих местах, где грунтовые воды истощаются, их восполнение в масштабах, доступных человеку. Защита мировых запасов грунтовых вод имеет первостепенное значение в условиях глобального потепления и на континентах, которые, как мы теперь знаем, высыхают".

Используя спутниковые наблюдения, проведенные в период с 2002 по 2024 год, ученые отслеживали, как вода хранится на поверхности Земли, в озерах, реках, снеге, почве, грунтовых водоносных горизонтах и даже внутри растений.

Согласно их исследованию, хотя движущей силой изменений является изменение климата, вмешательство человека усугубило проблему. По мере высыхания ландшафта люди забирают все больше воды из таких источников, как подземные водоносные горизонты.

Интересно, что эти запасы не восполняются с одинаковой скоростью, что приводит к еще более быстрому расширению засушливых территорий и их последующему объединению.

Исследование показало, что истощение грунтовых вод в Центральной долине Калифорнии и бассейне реки Колорадо привело к тому, что эти засушливые районы объединились с засушливыми районами Центральной Америки, образовав один гигантский засушливый регион.

"Продолжающееся чрезмерное использование грунтовых вод, которое в некоторых регионах, таких как Калифорния, происходит скорее нарастающими, чем устойчивыми или снижающимися темпами, подрывает региональную и глобальную водную и продовольственную безопасность способами, которые не до конца осознаются миром", - говорится в нем.

Ученые утверждают, что необходимо срочно принять ключевые решения как на национальном, так и на международном уровне, чтобы "помочь сохранить этот ценный ресурс для будущих поколений".

Изменение уровня моря

Изменение уровня моря может происходить в очень сжатые сроки в результате изменения климата, в том числе вызванного колебаниями полюсов Земли. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

Оказалось, что уровень моря менялся не только медленно в течение геологических эпох, но и испытывал стремительные колебания в значительно более короткие периоды.

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