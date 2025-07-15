Диктатор считает цели России в войне с Украиной значительно важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада, пишет издание.

Российский правитель Владимир Путин не боится угроз президента США Дональда Трампа и намерен продолжать войну в Украине, пока Запад не согласится на его условия. Более того, территориальные требования диктатора могут возрасти по мере продвижения российских войск в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю.

По мнению Путина, рассказали собеседники издания, Россия, пережив жесткие санкции Запада, может выдержать и дальнейшие экономические трудности, в том числе и пошлины, направленные против покупателей российской нефти.

По словам источника, несмотря на несколько телефонных разговоров с Трампом и несколько встреч со специальным представителем США Стивом Уиткоффом, Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного соглашения в Украине.

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"Путин ценит отношения с Трампом и имел хорошие переговоры с Уиткоффом, но интересы России превыше всего", - добавил собеседник.

Источники также рассказали, что условиями Путина для мира являются обязательства со стороны НАТО не расширяться на восток, нейтралитет Украины, ограничение ее армии, защита русскоязычных людей, проживающих в Украине, а также признание территориальных достижений России.

Путин также якобы готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием великих держав, хотя, по словам источников, не понятно, как это будет работать.

Другой источник рассказал, что диктатор считает цели России в войне с Украиной значительно важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада, и поэтому, мол, его не беспокоят угрозы США ввести тарифы против Китая и Индии.

Два источника привели и другие аргументы, которые поощряют Россию продолжать войну. Это - ее достижения на поле боя, производство ключевых боеприпасов, которое якобы превосходит производство стран НАТО.

Также один из источников предположил, что Путин может захотеть оккупировать еще больше территории, ведь, мол, "аппетит приходит во время еды". Два других источника, пишет издание, независимо друг от друга это подтвердили.

"Россия будет действовать, исходя из слабости Украины", - отметил третий источник.

По его словам, Москва может остановить свое наступление после завоевания четырех регионов Украины, если столкнется с жестким сопротивлением, но если нет, то завоюет еще и Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области.

Угрозы Трампа Путину

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп сделал важные заявления о введении пошлин против России и поставки оружия Украине. Он, в частности, объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине.

Также американский лидер высказался о поставках американского оружия Украине, мол, США и Евросоюз достигли соответствующей договоренности, согласно которой расходы лягут на Европу.

"Мы будем его производить, а они будут за него платить. Наша последняя встреча, состоявшаяся месяц назад, была очень успешной в том смысле, что они согласились на 5 процентов, что составляет более триллиона долларов в год. Так что у них много денег. Это богатые страны", - поделился Трамп.

Кроме того, президент США признался, что разочарован российским диктатором. Он заявил, что рассчитывал на то, что глава Кремля согласится на прекращение огня, но этого не произошло.

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