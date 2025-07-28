Населенный пункт находится в Черниговской области.

В Украине есть несколько населенных пунктов с необычными названиями. Яркий тому пример - село Олег, что в Одесской области. Сам населенный пункт давно был ликвидирован, но локация осталась, и ее можно посетить. Сегодня расскажем, где находится Максим - село в центральной части страны.

Чем примечательно село Максим - интересные факты

Село Максим Козелецкого района - это небольшой населенный пункт прямо на правом берегу Десны. Он был основан в 1700-м году и сейчас относится к Черниговскому району. Согласно переписи населения, в 2001 году в Максиме проживали 304 человека. Само село занимает площадь 1.5 квадратных километра и считается довольно компактным.

Старинная Михайловская церковь XVIII века - первая из двух главных достопримечательностей села. Деревянное здание с одним куполом и пристроенной колокольней существует до сих пор, но, конечно, несколько раз уже было отреставрировано.

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Вторая важная точка на карте села Максим - Земская школа, возведенная в начале XX века. Интересно, что до сих пор здание используется по назначению. Местные жители говорят, что на старых деревьях, растущих вокруг школы, аисты вьют свои гнезда и выращивают потомство. Иногда птицы кружат над школой, и за этим зрелищем можно наблюдать бесконечно. На природу в селе вообще жаловаться не придется - густые лиственные леса, чистая река и свежий воздух будут радовать туристов ежедневно.

Кроме достопримечательностей, село может похвастаться наличием отделений Укрпочты и Новой почты, а также, как и в любой деревне, на территории населенного пункта есть старое кладбище.

Как добраться в село Максим Козелецкого района

От Чернигова до Максима на машине можно доехать за 40 минут, для этого вам нужно ехать по трассе Р56 в сторону Р-69, затем повернуть по знакам в сторону села Киенка. Все время ехать прямо, проезжая села Козероги и Смолин, которые будут у вас по левой стороне. Последним населенным пунктом, который вы встретите, двигаясь по трассе Р-69, будет село Лебедевка, и сразу за ним по правой стороне - село Максим. В качестве ориентира можно использовать и село Соколовка. Если вы добрались до него, значит, проехали мимо Максима.

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