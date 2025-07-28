В "Нафтогазе" заговорили о долгосрочном сотрудничестве с азербайджанскими коллегами.

НАК "Нафтогаз Украины" договорился о поставках азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, сообщил на странице в Facebook глава правления группы Сергей Корецкий.

По его словам, Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору.

"Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка осуществляется по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница", - отметил глава "Нафтогаза"

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Корецкий, говоря о тестовой поставке газа, добавил, что это "небольшой по объему, но важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству, а также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины".

Первая нитка Трансбалканского газопровода была построена еще во времена СССР в 1986 году. В 2002 году - построена вторая нитка. Он был проложен по территории самопровозглашенного Приднестровья, а также Румынии, Болгарии и Турции. Газопровод, по данным открытых источников, использовался для поставки российского газа на Балканы. В 2019 г. часть инфраструктуры Трансбалканского газопровода (на территории Турции и Болгарии) включена в состав газопровода "Балканский поток". С 2021 г. оставшейся частью газопровода (в Румынии) осуществляются реверсные поставки российского газа из МГ "Турецкий поток" в Венгрию (с использованием инфраструктуры газопровода BRUA).

В конце мая 2025 года НКРЭКУ приняла решение, которым упростила импорт газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу.

Запасы газа в Украине - последние новости

Из-за ударов РФ по газодобывающей инфраструктуре и рекордно низких запасов в газохранилищах Украина вынуждена существенно увеличить импорт газа. Экс-министр энергетики Герман Галущенко во время пленарного заседания 20 июня заявил, что достигнута договоренность об импорте почти 3 миллиардов кубометров газа.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявил о возможном импорте газа из Норвегии на 1 миллиард евро.

По оценкам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, для прохождения отопительного сезона Украина должна как минимум накопить в газохранилищах 13,5 миллиардов кубометров газа.

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