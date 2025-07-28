По словам Иванова, синдром Аспергера - не болезнь, а особенность восприятия.

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно отмечалась скандальными высказываниями, заявила, что имеет синдром Аспергера - по словам специалиста, у людей с этим синдромом вообще отсутствует мимика. Об этом в комментарии КИЕВ24 рассказал психиатр Александр Иванов.

"Это человек (имеющий синдром - УНИАН), который не понимает эмоций других людей. Примета - они анемичны, у них отсутствует мимика. Если мимика присутствует, значит это - не синдром Аспергера, в принципе", - сказал он.

Специалист добавляет, что есть сходные расстройства, а люди, у которых есть в частности синдром Аспергера - не больны. Как пояснил Иванов, указанные особенности человека - не болезнь, а, скорее, особенность восприятия и поведения.

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По данным психиатра, синдром Аспергера - особое состояние, принадлежащее к спектру аутизма, но долго не воспринималось как нечто клиническое.

Синдром Аспергера у Безуглой

Напомним, депутат ВР Марьяна Безуглая, известная скандальными высказываниями, заявила, что имеет синдром Аспергера. Она написала, что некоторые ее коллеги, знавшие о диагнозе, якобы использовали эту информацию против нее. Безуглая утверждает, что ее сделали "своим оружием, орудием для достижения собственных идей". Она уточнила, что чувствует эмоции иначе, имеет высокий порог страха, а ложь для нее невозможна.

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