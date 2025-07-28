Известное украинское блюдо стоит готовить с томатным соусом.

Некоторые хозяюшки утверждают, что украинский борщ без свеклы получается в сто раз вкуснее, чем с этим популярным ингредиентом. Кроме того, такое блюдо намного быстрее готовится, поскольку именно приготовление заправки со свеклой занимает достаточно много времени.

Для приготовления упрощенной версии блюда понадобится набор привычных продуктов, в том числе свежая или квашеная капуста.

Как приготовить борщ из свежей капусты без свеклы

Самое главное в этом блюде – насыщенный бульон. Если вы хотите, чтобы он получился именно таким – возьмите свиные ребрышки.

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Для приготовления борща понадобится:

350 граммов ребрышек.

500 граммов картофеля.

250 граммов лука.

200 граммов моркови.

200 граммов болгарского перца.

350 граммов белокочанной или квашеной капусты.

350 граммов томатного соуса.

35 граммов растительного масла.

2 зубчика чеснока.

10 граммов укропа, а также то количество черного молотого перца и соли, которое вам придется по вкусу.

Такое количество ингредиентов рассчитано на то, чтобы сварить борщ из квашеной капусты без свеклы или с белокочанной капустой, используя 5 литров воды.

Начните готовить безсвекольное блюдо с варки бульона – этот процесс самый длительный. Пока будет отвариваться мясо, можно подготовить остальные ингредиенты, необходимые для приготовления.

Обратите внимание на то, что борщ с томатной пастой без свеклы получится не таким вкусным, как с томатным соусом. У соуса томатный вкус более выраженный, чем у пасты, и благодаря этому блюдо будет намного вкуснее.

Необычный борщ – рецепт приготовления пошаговый

Вот с чего начать приготовление бульона – отправьте ребрышки в холодную воду и сделайте минимальный огонь. Когда будет появляться серая пенка – снимайте ее. Варите свинину приблизительно час.

В это время очищенный картофель нарежьте небольшими кубиками. В кипящий бульон бросьте картошку. Болгарский перец и лук тоже нужно нарезать некрупными кусочками в форме кубиков. А лук необходимо натереть на крупной терке.

В сковороду влейте растительное масло, разогрейте его и обжарьте лук так, чтобы он стал слегка золотистым. Потом в лук всыпьте натертую морковь, перемешайте все и тушите около 5 минут. Морковка должна стать мягкой.

После того как мясо на борщ и картофель вместе проварятся на протяжении минимум 15 минут, бросьте в кастрюлю зажарку. Потом все можно немного посолить, влить томатный соус и тщательно перемешать. Проварите все около 10 минут, добавьте нарезанный болгарский перец и пропущенный через чеснокодавку чеснок.

Нашинкуйте белокочанную капусту и отправьте в кастрюлю или же прямо туда всыпьте уже нашинкованный и квашеный овощ. После этого можете сразу в кастрюлю нарезать ножницами укроп и все перемешать. Борщ еще нужно проварить около 15 минут. Попробуйте блюдо и на свой вкус добавьте соль и перец, если захотите. Когда борщ без свеклы будет готов, дайте ему настояться хотя бы час.

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