Некоторые хозяюшки утверждают, что украинский борщ без свеклы получается в сто раз вкуснее, чем с этим популярным ингредиентом. Кроме того, такое блюдо намного быстрее готовится, поскольку именно приготовление заправки со свеклой занимает достаточно много времени.
Для приготовления упрощенной версии блюда понадобится набор привычных продуктов, в том числе свежая или квашеная капуста.
Как приготовить борщ из свежей капусты без свеклы
Самое главное в этом блюде – насыщенный бульон. Если вы хотите, чтобы он получился именно таким – возьмите свиные ребрышки.
Для приготовления борща понадобится:
- 350 граммов ребрышек.
- 500 граммов картофеля.
- 250 граммов лука.
- 200 граммов моркови.
- 200 граммов болгарского перца.
- 350 граммов белокочанной или квашеной капусты.
- 350 граммов томатного соуса.
- 35 граммов растительного масла.
- 2 зубчика чеснока.
- 10 граммов укропа, а также то количество черного молотого перца и соли, которое вам придется по вкусу.
Такое количество ингредиентов рассчитано на то, чтобы сварить борщ из квашеной капусты без свеклы или с белокочанной капустой, используя 5 литров воды.
Начните готовить безсвекольное блюдо с варки бульона – этот процесс самый длительный. Пока будет отвариваться мясо, можно подготовить остальные ингредиенты, необходимые для приготовления.
Обратите внимание на то, что борщ с томатной пастой без свеклы получится не таким вкусным, как с томатным соусом. У соуса томатный вкус более выраженный, чем у пасты, и благодаря этому блюдо будет намного вкуснее.
Необычный борщ – рецепт приготовления пошаговый
Вот с чего начать приготовление бульона – отправьте ребрышки в холодную воду и сделайте минимальный огонь. Когда будет появляться серая пенка – снимайте ее. Варите свинину приблизительно час.
В это время очищенный картофель нарежьте небольшими кубиками. В кипящий бульон бросьте картошку. Болгарский перец и лук тоже нужно нарезать некрупными кусочками в форме кубиков. А лук необходимо натереть на крупной терке.
В сковороду влейте растительное масло, разогрейте его и обжарьте лук так, чтобы он стал слегка золотистым. Потом в лук всыпьте натертую морковь, перемешайте все и тушите около 5 минут. Морковка должна стать мягкой.
После того как мясо на борщ и картофель вместе проварятся на протяжении минимум 15 минут, бросьте в кастрюлю зажарку. Потом все можно немного посолить, влить томатный соус и тщательно перемешать. Проварите все около 10 минут, добавьте нарезанный болгарский перец и пропущенный через чеснокодавку чеснок.
Нашинкуйте белокочанную капусту и отправьте в кастрюлю или же прямо туда всыпьте уже нашинкованный и квашеный овощ. После этого можете сразу в кастрюлю нарезать ножницами укроп и все перемешать. Борщ еще нужно проварить около 15 минут. Попробуйте блюдо и на свой вкус добавьте соль и перец, если захотите. Когда борщ без свеклы будет готов, дайте ему настояться хотя бы час.
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