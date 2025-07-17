БПЛА уже прошел испытания и готов к серийному производству.

В США представили новый беспилотник LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который, как утверждается, является функциональным и более дешевым аналогом иранского дрона Shahed-136, пишет Defence Blog.

Издание отмечает, что на презентации дрона, которая проходила во внутреннем дворе Пентагона, присутствовал министр обороны США Пит Хегсет.

Разработкой данного беспилотника LUCAS занималась аризонская компания SpektreWorks. БПЛА характеризуется как надежный и экономически эффективный беспилотник. Его можно использовать в сложных условиях с минимальными логистическими потребностями.

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Сообщается, что дрон имеет открытую архитектуру, которая позволяет интегрировать различные типы полезной нагрузки. То есть, он способен выполнять различные задачи - от разведки до ударных миссий и коммуникационной поддержки.

В материале говорится, что БПЛА может работать как целевая мишень или как боевой дрон с опциональным питанием. Также есть несколько способов запуска дрона - с грузовика или с использованием ракетного ускорителя. За счет этого, есть возможность быстро разворачивать систему, и для этого не нужно, чтобы у персонала была специальная подготовка.

Указывается, что дрон LUCAS может автономно взаимодействовать с другими беспилотниками. Бортовая сеть дрона имеет возможность дистанционного переключения оборудования во время полета, а питание аппарата происходит от источников 28V и 12V.

Вполне вероятно, что LUCAS будет выполнять роль ретранслятора. По предварительной информации, дрон уже прошел испытания и готов к производству.

По мнению аналитиков, беспилотник способен усилить потенциал США для рассредоточенных операций (когда силы и средства распределены на значительной территории или в разных направлениях, - прим. Ред), особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

Роль дронов в войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине создали высокоскоростные дроны-перехватчики. Указывается, что возможны два варианта их конфигурации в зависимости от того, в какое время суток их применять: днем или ночью. На данный момент их уже начали использовать боевые бригады.

Также мы писали, что Украина в огромном количестве производит собственные дроны, которые, как пишет Reuters, являются дешевыми и смертоносными. Благодаря их использованию, Украина может противостоять наступлению РФ в этом году. В результате, Россия уже не может пользоваться своими преимуществами в численности войск, артиллерии или танков.

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