Курс гривни к евро установлен на уровне 48,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на две копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,70 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 28 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,80/41,83 грн/долл., а евро - 48,71/48,74 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 28 июля не изменился и остался на уровне 41,95 гривни за доллар, а курс евро также остался неизменным и составляет 49,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Доллар сегодня вырос на мировом рынке на фоне торгового соглашения США и Европейского Союза, которое направлено на предотвращение глобальной торговой войны. Инвесторы также ожидают результатов заседаний центральных банков США и Японии на этой неделе.

По данным Reuters, курс евро составил 1,1693 доллара, что на 0,4% ниже, чем в предыдущий день, что переломило первоначальный резкий рост, поскольку внимание инвесторов переключилось на то, что ослабление глобальной торговой напряженности означает для доллара в целом.

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