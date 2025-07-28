В список вошли POCO M5 и бывший флагман Xiaomi 11T Pro.

Стало известно о том, что китайский производитель Xiaomi в ближайшее время прекратит поддержку целого ряда своих популярных смартфонов. Эти девайсы достигли конца своего жизненного цикла и перестанут получать обновления и патчи безопасности.

В перечень вошли 9 моделей смартфонов – как от самой Xiaomi, так и ее суббрендов Redmi и Poco. Далеко не все они выходили в Украине, но кое-кого среди них вы наверняка узнаете:

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi 11 Prime 4G

Redmi A1+

Redmi А1

POCO M5

POCO C50

Для большей части моделей из списка последнее обновление безопасности выйдет 23 сентября – на этом официальная поддержка смартфонов компанией будет завершена. Единственным исключением стал POCO M5. Финальное обновление для этой модели будет выпущено уже 6 сентября.

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Всем нуждающимся в обновлениях производитель предлагает перейти на более свежие устройства, для которых все еще выходят обновления. Тем более, что новая политика обновлений Xiaomi гарантирует поддержку ПО до четырех лет для большинства телефонов.

В настоящий момент Xiaomi активно работает над Android 16, но официальная дорожная карта по развертыванию HyperOS 3 еще не опубликована. Впрочем, уже известно, какие смартфоны точно останутся без новой ОС.

10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам смартфонов Pixel, начиная с Pixel 6.

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