Синоптики прогнозируют грозы по территории области.

На Киевщине новая рабочая неделя начинается со штормового предупреждения. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"28 июля грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - прогозывают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности. Специалисты предупреждают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

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По прогнозу, на Киевщине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Будет идти дождь. По области ожидается умеренный, местами значительный дождь, гроза, а днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем по Киевской области ожидается от +27° до +32°, а в Киеве воздух прогреется до +27°...+29°.

Погода сегодня - прогноз на 28 июля

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что сегодня на погоду в Украине значительно повлияет циклон Karlheinz, сформировавшийся над Польшей. Ожидается, что он принесет неустойчивую дождливую погоду на запад Украины, а впоследствии дойдет и до Житомирщины, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей.

В Киеве, по ее данным, день также начнется с дождей: будет облачно, местами пройдут ливни и грозы. Температура воздуха днем составит +25...+28°C. А уже во вторник столицу накроет настоящая жара - температура вырастет до +34°C в условиях повышенной влажности.

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