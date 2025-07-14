США и Европейский Союз достигли договоренности о поставках оружия Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет сделки по мирному урегулированию в Украине. Такое заявление он сделал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

"Все очень просто. И они будут составлять 100 процентов (пошлины - УНИАН). Это может быть более простым, но это именно так. Надеюсь, нам не придется этого делать", - уточнил он.

Поставки оружия Украине

Также американский лидер высказался о поставках американского оружия Украине.

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"Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе Мэттью Уитакер", - сказал он.

Трамп добавил, что США и Европейский Союз достигли договоренности о поставках оружия Украине. По его словам, расходы лягут на Европу.

"Мы будем его производить, а они будут за него платить. Наша последняя встреча, состоявшаяся месяц назад, была очень успешной в том смысле, что они согласились на 5 процентов, что составляет более триллиона долларов в год. Так что у них много денег. Это богатые страны", - поделился Трамп.

Кроме того, президент США объявил об отправке 17 ЗРК Patriot в Украину. Он подчеркнул, что большая часть этих систем будет на поле боя.

"Некоторые (комплексы Patriot - УНИАН) прибудут очень скоро. В течение нескольких дней, на самом деле, потому что несколько стран, у которых есть Patriot, собираются их поменять, и мы заменим Patriot на те, что есть у них, а Мэттью Уитакер будет координировать с НАТО. Они начнут прибывать очень скоро", - сказал американский лидер.

Трамп разочарован Путиным

Президент США признался, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что рассчитывал на то, что глава Кремля согласится на прекращение огня, но этого не произошло.

"Я разочарован в президенте Путине, потому что я думал, что мы договоримся еще два месяца назад, но, похоже, до этого не дошло. Поэтому, исходя из этого, мы собираемся ввести вторичные пошлины - если у нас не будет сделки в течение 50 дней", - подчеркнул американский президент.

Трамп добавил, что после разговора с Путиным российские ракеты и дроны полетели на украинские города. По его словам, такие разговоры не имеют значения.

Украинцы сражаются с огромным мужеством

Также Трамп похвалил украинцев за огромное мужество, с которым они продолжают сражаться против России. Он отметил, что Москва часто атакует невоенные цели в Украине.

"Украинцы сражались с огромным мужеством, и продолжают сражаться с огромным мужеством. И Россия запускает сотни беспилотников в день, ракеты, бомбят города. Это не связано с военными целями. Они просто сеют панику, наносят удары по городам. Это действительно ужасно. И это означает, что многие люди погибают, а также разрушается инфраструктура, весь город. Они уничтожают электричество. На ее восстановление уйдут годы. Это будет следующей проблемой. Но это займет много времени. Города - многие из них разрушены до основания. Многие люди уехали. Но, многие остались. Я не знаю. Они действительно остались", - добавил президент США.

Путин анонсировал Трампу большое наступление - что известно

Ранее Axios писало, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 3 июля анонсировал крупное наступление своих войск в Украине. В издании отметили, что это стало одним из факторов, убедивших Трампа пойти по пути резкого изменения риторики в отношении Москвы.

По словам источника, Трамп рассказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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