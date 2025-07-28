В списке есть представители знака Овен.

Астрологическое соединение Луны и Юпитера станет настоящей точкой перелома для трех представителей зодиакального круга. Очень скоро Овны, Раки и Водолеи ощутят, как многомесячное давление начинает утихать, уступая место облегчению и внутреннему освобождению. Даже если раньше казалось, что выхода нет, теперь появляется ощущение движения вперед, пишет YourTango.

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Овен

В последние недели вы словно бежали по замкнутому кругу, устав и морально, и физически. Теперь же вы вдруг понимаете: дальше так нельзя. Переутомление, беспокойство, сомнения - все это накопилось до предела. Под влиянием Луны и Юпитера вы осознаете необходимость перемен. Энергия аспектов подсказывает: пришло время сделать паузу и сосредоточиться на себе. Вы заслужили отдых, перезагрузку и заботу о собственных потребностях. Уходите от выматывающих дел - пора наполнять себя, а не истощать.

Рак

Вы слишком долго держали в себе боль и обиды. Все происходящее будто крутилось внутри вас, не давая покоя. Но сейчас наступает момент освобождения. Вы вдруг ясно видите: держаться за прошлое и чужие мнения - бесполезно. Под действием планетарного выравнивания вы наконец отпускаете все, что давно следовало отпустить. Это приходит как внезапное озарение, которое приносит с собой свободу и легкость. Вы словно сбрасываете лишний груз с плеч. Вперед - без обид, без тени прошлого.

Водолей

В последнее время вы ощущали внутреннюю стагнацию: понимали, что не двигаетесь, но не знали, как изменить ситуацию. Однако именно вы, умный и независимый знак, не останетесь в этом состоянии надолго. Вы почувствуете прилив вдохновения и внутренней силы. Юпитер побуждает вас сделать шаг вперед, даже если он требует смелости. Вы готовы освободиться от прошлого и сделать выбор в пользу нового - светлого, перспективного и более радостного. С этого дня начинается ваше движение вперед. Остановиться уже не получится - и не захочется.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака получат знаковый подарок от Вселенной очень скоро.

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