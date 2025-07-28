Украина сейчас использует для отражения атак помощь от союзников и остатки советского производства.

Тактика россиян во время атаки в ночь на 28 июля была классической. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Они рассчитывают на большое количество средств поражения, которые они направляют в сторону Украины. И дополнительно на комбинированность этих ударов. Долгое время было накопление и использование малого количества ударных дронов. Теперь мы видим, за ночь была активная попытка пробить нашу ПВО", - сказал Храпчинский.

Эксперт пояснил, что ключевая цель РФ - пробить нашу систему противовоздушной обороны, используя большое количество средств воздушного нападения.

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"И это в принципе позитивно. Ведь мы можем спрогнозировать дальнейшие действия со стороны врага и быть готовым к таким вызовам. Но для этого нужно качественно проанализировать, проработать. И давайте не забывать, что мы ограничены в своем ресурсе тем, что предоставили нам наши западные партнеры. Или тем, что осталось в наследство от Советского союза. Воздушные силы, Силы обороны делают сверхусилия, имея то оборудование, которое у них есть", - добавил Храпчинский.

Ночная атака РФ: что известно

В ночь на 28 июля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Для атаки враг использовал 331 средство воздушного поражения, рассказали в Воздушных силах Украины. В частности это были БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате российской атаки есть попадания. В этих местах продолжаются восстановительные и спасательные работы. В частности, это касается электроснабжения.

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