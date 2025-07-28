Страны согласились прекратить боевые действия и возобновить прямые контакты.

Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня для прекращения пограничных столкновений, Об этом заявил премьер-министр Малайзии, пишет Sky News.

Анвар Ибрагим сказал, что обе стороны достигли общего понимания относительно прекращения боевых действий.

"Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пумтам Вечаячай договорились о "немедленном и безоговорочном прекращении огня, вступающем в силу с... полуночи 28 июля", - сказал он, зачитывая совместное заявление.

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Отмечается, что лидеры Таиланда и Камбоджи встретились в Малайзии для переговоров о прекращении трансграничных боевых действий, в результате которых погибли десятки людей. Это решение было принято после вмешательства президента США Дональда Трампа, который дал понять лидерам обеих стран, что продолжение боевых действий повредит их шансам на заключение торгового соглашения с США.

Важно, что заключённое в соглашение о прекращении огня направлено на остановку самого смертоносного конфликта за более чем десятилетие после пяти дней ожесточённых боёв. Манет сказал:

"Сегодня у нас очень хорошая встреча и очень хорошие результаты... которые, надеемся, позволят немедленно прекратить боевые действия, приведшие к многочисленным жертвам, ранениям и перемещению населения. Мы надеемся, что решения, о которых только что объявил премьер-министр Анвар, создадут условия для продолжения наших двусторонних переговоров по возвращению к нормализации отношений и станут основой для будущей деэскалации вооружённых сил".

Вечаячай, выразивший сомнения в искренности намерений Камбоджи перед переговорами, заявил, что Таиланд согласился на прекращение огня, которое "будет успешно реализовано обеими сторонами в духе доброй воли".

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

Соседи по Юго-Восточной Азии обвинили друг друга в развязывании боевых действий, которые вспыхнули в прошлый четверг после взрыва мины на границе, в результате которого были ранены пять тайских солдат. Каждая сторона обвинила другую в обстреле целей на спорных приграничных территориях после начала конфликта.

По меньшей мере 35 человек, в том числе более десятка мирных жителей, погибли, а более 260 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий.

В субботу Трамп опубликовал информацию о переговорах в своей социальной сети Truth Social, а позже сообщил, что обе стороны договорились встретиться для переговоров о прекращении огня. Китай также предложил свою помощь в переговорах.

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