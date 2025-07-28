Лидером по самым высоким ценам традиционно является Печерский район.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве на вторичном рынке равна 100 тысяч долларов. За последние полгода стоимость такого жилья в столице выросла на 4%, сообщает портал недвижимости ЛУН.

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Киеве еще выше и составляет 150 тыс. долл., что на 8% больше, чем полгода назад.

Сколько стоят двухкомнатные квартиры в Киеве

Отмечается, что самое дешевое двухкомнатное жилье зафиксировано в Деснянском районе. Здесь квартиру с ремонтом можно приобрести в среднем за 59,9 тыс. долл. Следующим по доступности является Святошинский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит 65 тыс. долл.

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Лидером по самым высоким ценам традиционно является Печерский район, где двухкомнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 210 тыс. долл, а без ремонта 167 тыс. долл.

Второе место занимает Шевченковский район, где двухкомнатное жилье с ремонтом стоит 125 тыс. долл., а без ремонта уже 119,9 тыс. долл. Замыкает ТОП-3 по стоимости Голосеевский район. Здесь средняя цена двухкомнатной квартиры с ремонтом составляет 125 тыс. долл., без ремонта - 90,5 тыс. долл.

Сколько стоят трехкомнатные квартиры в Киеве

Средние самые низкие цены трехкомнатного жилья с ремонтом:

Деснянский район - 76 тыс. долл;

Святошинский район - 82,5 тыс. долл;

Днепровский район - 100 тыс. долл.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры:

Печерский район - 342,9 тыс. долл. (с ремонтом), 255,6 тыс. долл. (без ремонта);

Шевченковский район - 199 тыс. долл. (с ремонтом), 185 тыс. долл. (без ремонта);

Голосеевский район - 160 тыс. долл. (с ремонтом), 125 тыс. долл. (без ремонта).

Стоимость жилья в Украине - последние новости

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составила 65 тысяч долларов (плюс 8% за последние полгода). Цена за один квадратный метр составляла 1 560 долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Черкассах составляла 42,7 тысячи долларов. Таким образом, цена выросла на 7% за последние полгода.

В то же время в Виннице средняя стоимость "однушки" составила 45,1 тысячи долларов. Средняя цена за квадратный метр однокомнатной квартиры равнялась 1 040 долларов.

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