Модель Tucson является одной из самых продаваемых в истории Hyundai Motor Company.

Эксперт по автомобилям, известный как Capturing Cars заявил, что нашел "самый надежный SUV" на рынке стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов (около 560 000 гривень). Им оказался хорошо известный многим кроссовер Hyundai Tucson. Об этом сообщает Daily Express.

Стоит сказать, что в Украине цены на подержанные Tucson отличаются от британских. В нашей стране они начинаются ориентировочно от 10 000 долларов (около 417 000 гривень) и могут доходить до 25 000 долларов (более 1 миллиона гривень) или даже выше, когда речь идет о новых и хорошо оснащенных версиях.

Отметим, что Tucson - одна из самых продаваемых моделей Hyundai. Глобальные продажи авто с момента запуска модели в 2004 году превышают 7 миллионов единиц.

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Ожидается, что Tucson привлечет еще большее количество клиентов за счет обновленного "геометрического" дизайна, вместительности, а также отличных показателей расхода топлива.

"Он достаточно надежный. Это хороший автомобиль, а информационно-развлекательная система в нем просто фантастическая. Очень проста в использовании, очень хорошо оборудована", - говорит Capturing Cars.

Эксперт считает, что Tucson очень похож на Kia Sportage, который ему также очень нравится. Однако специалист утверждает, что Tucson "намного лучше".

Отметим также, что авто может похвастаться неплохой динамикой. Топовые версии Tucson могут разогнаться до 100 км/ч за 7,6 секунды, а максимальная скорость авто достигает 200 км/ч.

Лучшие кроссоверы - другие советы

Недавно специалисты MotorTrend назвали 18 лучших кроссоверов, которые можно приобрести новыми в этом году. В список попали, в частности, Nissan Rogue, Toyota RAV4 Hybrid, BMW X1 и Hyundai Ioniq 5.

Специалисты отмечают, что все автомобили, представленные в списке превосходят своих конкурентов. Отдельно они похвалили Hyundai Kona за то, что он имеет хорошее оснащение и просторный интерьер.

Также напомним, что ранее было названо 10 бюджетных кроссоверов с пробегом, которые "чувствуются на миллион долларов".

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