Ужгородская коллекция пополнилась еще несколькими новыми мини-скульптурками.

Одной из главных туристических изюминок города Ужгород в Закарпатской области являются его знаменитые миниатюрные скульптурки, расположенные по всей центральной части.

Летом эта коллекция пополнилась еще несколькими новыми объектами. В частности, один из них, 76-й по счету, был установлен на территории Закарпатского музея народной архитектуры и быта в центре города.

Как сообщил на своей странице в Facebook известный ужгородский историк-военный и новоназначенный посол Украины в Венгрии Федор Шандор, новая скульптурка посвящена мистической традиции Ивана Купала – поиску загадочного цветка папоротника, который, согласно мифологии, придает человеку магические способности к поиску богатств, обеспечивает достатком и удачей. Согласно поверью, этот цветок якобы появляется лишь в купальскую ночь, а найти его может только молодой парень.

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Особенностью скульптурки является то, что внутрь нее вмонтирован полудрагоценный камень унгварит, названный в честь города Ужгород – его добывают именно на Закарпатье.

В то же время 77-я миниатюрная скульптурка в Ужгороде, посвященная святому Урбану Лангрскому, покровителю виноградарей и виноделов, появилась во дворике по улице Волошина, 18-Б, у входа в дегустационный зал Čopak Wine, сообщил ранее в Facebook краевед Александр Богданов.

Автором обеих новинок выступил ужгородский художник Роман Мурник, который также создал и много других миниатюр в городе.

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Как сообщал УНИАН, еще одна интересная мини-скульптурка в Ужгороде появилась в конце 2024 года – на стене медицинского факультета Ужгородского национального университета в честь украинского композитора Николая Леонтовича, автора всемирно известного "Щедрика".

Между тем, в начале лета 2025 года у Ужгорода появилось собственное мобильное приложение для туристов, в котором можно найти много полезной информации.

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