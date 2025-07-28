В июле певец сделал ей предложение.

Невеста солиста группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца, его пиар-директор Юлиана Корецкая ответила на обвинения в том, что была его любовницей.

Напомним, как писал УНИАН, в июле певец сделал предложение своей возлюбленной. Однако не все восприняли эту новость с радостью. В интернете по-прежнему обсуждают слухи, что роман между 43-летним Танчинцем и 24-летней Юлианой начался, когда он был еще в браке. Хотя официально о своих отношениях пара заявила в 2024 году, а предыдущие отношения певец завершил в 2023-м.

Тем не менее, некоторые уверены, что причиной распада 15-летнего брака стало именно предательство Сергея. Под постами Юлианы в социальных сетях не утихают обвинения - ее называют разлучницей и любовницей. Сама девушка все отрицает.

Видео дня

"Наши отношения начались спустя длительное время после их развода, поэтому спасибо, конечно, за вывод, но лучше следите за фактами, а не разводите грязные слухи", - написала она под одним из видео в TikTok в ответ на упреки.

Напомним, ранее возлюбленная Сергея Танчинца ответила, планируют ли они с детей и свадьбу.

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