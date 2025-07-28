Индонезия давно выражала заинтересованность новым турецким самолетом.

Турция и Индонезия подписали соглашение о закупке 48 истребителей пятого поколения KAAN. Это произошло на оборонной выставке IDEF25, проходящей в Стамбуле. Сообщает Army Recognition.

В Индонезии давно выражали заинтересованность новым турецким самолетом. С подписанием контракта стороны завершили все формальности, необходимые для экспорта KAAN в азиатскую страну.

Как говорится в ранее обнародованном меморандуме, поставки KAAN должны осуществить в течение 120 месяцев. Стоимость 10-летнего проекта оценивается в более чем 10 миллиардов долларов.

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Истребитель KAAN - справка УНИАН

KAAN является турецким перспективным истребителем пятого поколения, разработанным Turkish Aerospace Industries (TAI). Опытный прототип KAAN совершил свой первый полет в феврале 2024 года.

Самолет построен по технологии стелс. Для сохранения радиолокационной малозаметности оружие будет размещаться внутри фюзеляжа. Среди прочего, самолет может получить новую турецкую ракету класса "воздух-воздух" Gökdoğan, дальность которой составляет около 65 км. Предполагается также, что самолет сможет нести крылатые ракеты SOM с дальностью около 250 км.

KAAN - последние новости

Ранее в Турции заявили, что KAAN лучше американского F-35, который также относится к пятому поколению. По словам турецкой стороны, он несет больше боеприпасов, а также имеет два двигателя, тогда как F-35 оснащен одним.

"Наличие двух двигателей означает большую мощность, а радары "видят" на большее расстояние", - говорят разработчики.

Однако, не стоит забывать, что американский самолет постоянно модернизируют, а общее количество построенных F-35 давно превысило тысячу единиц (KAAN только проходит испытания).

Также напомним, что ранее заинтересованность в турецком самолете выражала Украина.

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