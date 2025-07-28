Один из пользователей Threads заявил, что артист якобы катается по городу на военном пикапе и наслаждается жизнью.

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хлывнюк ответил на резкую критику в сети.

Музыкант отреагировал на то, как один из пользователей Threads заявил, что артист якобы катается по городу на военном пикапе и наслаждается жизнью, а не воюет.

"Здесь на днях видели Андрея Хлывнюка из "Бумбокс". Он разъезжал по городу на военном пикапе и чилил себе хорошо. А вы скидывайтесь, дорогие друзья, на пикапы, потому что еще многим "Хлывнюкам" надо заряженная точила баб катать", - написал он, позже удалив пост.

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Его высказывания успели вызвать бурную реакцию пользователей, знающих о военной службе музыканта. Некоторые напомнили, что Хлывнюк с начала полномасштабной войны служит в ВСУ, участвует в боевых действиях и неоднократно бывал на передовой, а упомянутый пикап не был куплен за донаты.

"Этот автомобиль - личное авто Алексея Согомонова, который является продюсером группы "Бумбокс". Ты можешь увидеть "довоенное" состояние этой тачки в клипе "Рок-н-ролл" группы "Бумбокс". То, что Алексей Согомонов переоборудовал машину и сам в том числе служит в ПВО - только добавляет ему чести. Не тебе! Он эту машину заработал собственным трудом. И только он может сказать, кто и куда на его машине может ездить. Учитывая дружеские отношения Хлывнюка и Согомонова... Подумай сам", - отметил другой пользователь.

Сам Хлывнюк отреагировал на обвинения в Instagram-stories. Он перечислил упреки: "Едет по мирному городу - пиарится", "У него концерты - где он там воюет", "Попел - и уже герой", а также процитировал украинского поэта Тараса Шевченко: "Не так тії вороги, як добрії люди".

Напомним, ранее сообщалось, что группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" получили бронирование от мобилизации.

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