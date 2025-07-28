В Северной Корее вышел сериал, который отличается от всех предыдущих.

Северокорейские лидеры долгое время "кормили" население пропагандой, рисующей страну как утопический рай. В их фильмах показывают трудолюбивых северокорейцев, которые хорошо питаются и испытывают глубокую преданность руководству.

Теперь, когда северокорейцы получают тайный доступ к иностранным новостям и развлечениям, Ким Чен Ын пробует другую тактику: теледрамы, раскрывающие слабости режима. Цель — управлять ожиданиями населения и мобилизовать его на преодоление многочисленных трудностей страны, пишет The Wall Street Journal.

Результатом стала новый телепроект, в котором честно изображается повседневная коррупция, широко распространённая в Северной Корее. Местные чиновники присваивают зерно, фермеры не выполняют планов, а люди подкупают начальство. В сериале также показаны семейные конфликты — в противовес официальной линии на семейную гармонию.

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По сообщениям государственных СМИ, сериал стал хитом у местной аудитории. "Шоу захватило зрителей прежде всего потому, что было правдивым", — говорится в статье северокорейского ежемесячного журнала.

"Мы никогда раньше не видели, чтобы партийные и личные провалы изображались так откровенно", — сказал доцент Университета Донсео в Южной Корее, изучающий Россию и Северную Корею, Крис Мандей.

22-серийный сериал под названием "Новая весна на равнине Пэхэк" [англ. A New Spring in Paehaek Plain] стал первым новым телевизионным проектом эпохи Кима с 2023 года. Миссия Северной Кореи при ООН отказалась комментировать этот факт.

Сюжет "Новая весна на равнине Пэхэк"

Сюжет сосредоточен на чиновнике Трудовой партии, борющемся с коррупцией и бюрократией на ферме Пэхэк на западе страны, чтобы помочь деревне производить больше урожая. Его жена разочарована, узнав, что семья переезжает в сельскую местность, где слабо развита инфраструктура, а у студентов меньше шансов поступить в университет.

Люди дают взятки за услуги, а одна женщина давит на девушку своего сына, которая из другого социального слоя, чтобы та ушла от него.

Такие сюжетные линии поднимают вопросы социальных различий между городом и деревней, а также всеобщего недоверия к коррумпированным партийным чиновникам. Между тем в сериале есть даже романтическая линия — с флиртом и разбитыми сердцами, что необычно для северокорейского телевидения. Обычно герои северокорейских драм выражают эмоции лишь при демонстрации преданности партии и её идеалам.

Главные герои используют смартфоны, а школьники запускают дроны — технологии, недоступные для большинства населения.

В чем смысл сериала для КНДР

Сериал преподносит трудности страны — от продовольственной нестабильности до социальных различий — как проблемы, с которыми борется узнаваемое, хотя и несовершенное, правительство. Аналитики считают, что такой контент отражает более широкие усилия Ким Чен Ына признать слабости, чтобы сохранить легитимность в глазах народа.

СМИ пишет, что, после разрушительных наводнений в прошлом году, северокорейский диктатор призвал чиновников "искоренить злоупотребления властью, бюрократизм и незаконное обогащение". Он публично извинялся за нехватку продовольствия и критиковал чиновников за внутренние проблемы.

В отличие от своего отца и деда, Ким использует "провокационный" контент, чтобы привлечь людей к отечественным программам и пообещать изменения, улучшающие условия жизни, отмечает исследователь северокорейской культуры в Университете Конкук в Сеуле Чон Ёнсун.

"Такой новый тип контента отражает отчаяние Кима в стремлении к переменам", — говорит он.

Однако шоу не отказывается полностью от традиционной пропаганды и по-прежнему изображает Северную Корею как современное государство — здесь и изобилие в еде, и строительство новых домов, и общение населения друг с другом с помощью смартфонов, и многое другое.

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