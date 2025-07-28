Слоган обновленного телеканала - "Смотри детектив".

С 28 июля телеканал УНИАН обновляет свое позиционирование и стартует в эфире под брендом УНИАН. Сериал. Символично, что перезапуск происходит в День 15-летия телеканала.

УНИАН. Сериал - это канал для зрителей, которым близки интеллектуальные вызовы и захватывающие сюжетные линии. Это сообщество для тех, кто хочет не просто смотреть, а переживать события вместе с героями. Отныне эфирная сетка будет сосредоточена на качественных детективных сериалах с глубокими историями, харизматичными персонажами и непредсказуемыми финалами. Все для того, чтобы предложить зрителю больше концентрированного контента, который не просто развлекает, но и захватывает и держит в напряжении. Лучшие детективы, запутанные преступления и герои, которые всегда на шаг впереди.

"Долгое время эфирная сетка УНИАН состояла преимущественно из информационного и аналитического контента, поэтому не все зрители ассоциируют его согласно актуальному наполнению по состоянию на сейчас. Новости - транслируются в Марафоне, есть информационное агентство УНИАН - поэтому принято решение скорректировать бренд. Обновленный УНИАН. Сериал подарит зрителям качественную подборку детективов с харизматичными героями, непредсказуемыми повторами сюжета и искренними эмоциями. Это крайне необходимо для разгрузки в данный момент. Мы подготовили для аудитории немало интересных продуктов, которые проанонсируем совсем скоро. Поэтому ждите", - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала УНИАН. Сериал.

Видео дня

Что касается контентного наполнения, то команда телеканала убеждена, что атмосфера запутанных, но динамичных расследований, неожиданных сюжетных поворотов делает УНИАН. Сериал целевым для тех, кто ценит напряжение и интеллектуальные загадки.

Ознакомиться с актуальной программной сеткой телеканала можно на официальном сайте.

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