До конца июля в Украине будут сильные контрасты температур, потом они сгладятся.

На этой неделе погода в Украине немного изменится. До конца июля на западе страны будет свежо и влажно, а на юге и востоке продлится сильная жара до +37°. С приходом августа температура на юго-востоке чуть снизится, а на западе наоборот повысится до +25°...+29°, за счет чего температурные контрасты сгладятся. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели на западе, севере и местами в центральных областях будет пасмурно, пройдут дожди и грозы. На остальной территории будет ясно и безоблачно. Тепло распределится неравномерно: от +25°...+28° на западе до +36°...+39° на юге и в центре.

Во вторник, 29 июля, дожди и грозы на западе страны продолжатся, а температура снизится до +19°...+21°. Осадки ожидаются также в Винницкой и Житомирской областях, где столбики термометров покажут +25°...+26°. На остальной территории будет преимущественно сухо и очень жарко, +31°...+35°, а на юге и местами в центральной части +36°...+38°.

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В среду, 30 июля, осадки сместятся на север и ближе к центру Украины. На западе и севере, за исключением Сумской области, а также в Винницкой области будет +20°...+23°. В Черкасской и Кировоградской областях будет +26°...+27°, а на остальной территории воздух прогреется до +30°...+35°.

В конце июля сильная жара до +37° останется только на крайнем востоке Украины. Прохладнее всего будет на севере (кроме Сумской области), +21°...+22°, на западе +23°...+25°. В центральных областях и на Сумщине +24°...+29°, на юге и востоке +30°...+34°.

1 августа на западе страны покапают небольшие дожди, а столбики термометров покажут +23°...+25°. В большинстве областей будет +25°...+28°, на юго-востоке +30°...+31°.

2 августа сильной жары в Украине тоже не будет. На западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях будет +24°...+28°, на остальной территории воздух прогреется до +29°...+33°, только на юге Днепропетровской области может разогреть до +35°.

В конце недели, 3 августа, в Украине будет преобладать сухая погода. Температура немного повысится по всей стране. На западе и севере будет +26°...+30°, на востоке и в Сумской области +33°...+34°, на юге +32°...+35°, а в центральной части Украины +29°...+36°.

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