Украина может испытывать западные образцы вооружения в режиме боевых условий, отметил Храпчинский.

Накануне министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что американская компания Bell Helicopter рассматривает возможность инвестировать в производство в Украине. И это необходимый шаг для наращивания украинских мощностей производства.

Такое мнение в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"В любом случае надо тянуть производственные мощности в Украину для того, чтобы можно было осуществлять полный ремонт, обслуживание. Давайте приведем пример Турции, которая с 80-х годов может полностью обслуживать самолеты F-16. Модернизировать их и даже оснащать своим вооружением, как получилось с определенными крылатыми ракетами. Поэтому безусловно надо говорить о том, что у нас должны появляться некоторые производственные мощности той техники, которую мы не производим. Но которую мы можем совершенствовать в режиме боевых условий", - сказал Храпчинский.

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При этом он отметил, что такие инвестиции, скорее всего, будут в будущем - после окончания боевых действий. Храпчинский добавил:

"Ведь с учетом тех воздушных атак, которые происходят со стороны врага, мы видим, как враг активно давит на производственные мощности Украины. Поэтому это скорее о перспективе, но более стратегической".

Украинский ВПК: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что одной из приоритетных задач нового украинского правительства является увеличение собственного производства оружия и развития всех оборонных проектов. В частности целью Украины является увеличение доли собственного производства оружия.

Между тем министр обороны Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украина нуждается в 6 миллиардах долларов, чтобы закрыть пробел в производстве оружия в этом году. В частности отмечается, что эти средства позволят украинскому оборонно-промышленному комплексу производить ряд видов дронов, а также другие вооружения. Также Шмыгаль ранее заявил, что на следующий год Украине нужно не менее 120 млрд долларов на оборону.

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