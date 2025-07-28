Штраф для компании может составить до 6% от ее годового мирового оборота.

Китайской онлайн-платформе Temu грозит серьезный штраф от Евросоюза, который может составить до 6% ее мирового оборота. Причиной является нарушение закона о цифровых услугах и продажа нелегальных товаров.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Доказательства свидетельствуют о высоком риске для потребителей в ЕС столкнуться с нелегальными товарами на платформе", - говорится в сообщении.

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Согласно анализу Еврокомиссии, оценка рисков Temu от октября 2024 года была неточной и опиралась на общую отраслевую информацию, а не на конкретные детали о собственном рынке. В частности, проведенный в рамках "тайной закупки" анализ показал, что потребители, совершающие покупки на Temu, с большой вероятностью найдут товары, не соответствующие нормам (среди них - детские игрушки и мелкая электроника).

"Если предварительные выводы будут окончательно подтверждены, Комиссия примет решение о несоблюдении требований, в котором будет установлено, что Temu нарушает статью 34 Соглашения о деловых технологиях (DSA). Такое решение может привести к штрафам в размере до 6% от общего мирового годового оборота поставщика и обязательства принять меры для устранения нарушения", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Меры против китайских онлайн-платформ

ЕС рассматривает возможность ввести сбор в размере 2 евро за обработку малоценных посылок, поступающих в рамках электронной коммерции.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил обеспокоенность относительно опасности некоторых товаров, которые продаются на китайских торговых онлайн-платформах Shein и Temu. Он считает, что выявленные факты токсичности и нарушений стандартов безопасности требуют решительных действий для защиты европейских потребителей.

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