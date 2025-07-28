При жизни Энтони Бурден успел многое рассказать о закулисье ресторанного бизнеса.

Одно из многих откровений, которым поделился всемирно известный шеф-повар Энтони Бурден в своих мемуарах о закулисье ресторанного мира под названием "Кухня наперекосяк" [Kitchen Confidential], — это история о том, как его поставщик морепродуктов навсегда отказался есть рыбу-меч в ресторанах после того, что узнал о ней, работая на кухне.

Оказалось, всё дело в том, что может вызвать отвращение почти у любого — черви, пишет Chowhound.

Почему нам не следует есть рыбу-меч - главное предостережение

Меч-рыба известна тем, что часто заражена паразитами — особенно аскаридами, круглыми червями из семейства нематод.

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Хотя при правильной термической обработке они становятся безвредными, при употреблении плохо приготовленной или сырой меч-рыбы они могут представлять угрозу. Рыба-меч и так не входит в список рыбы, которую можно использовать для суши, так что вы вряд ли встретите её в своём любимом японском ресторане.

Однако ее иногда используют в таких блюдах, как севиче, ведь для него рекомендуется использовать плотную белую рыбу, а не жирную.

Хорошая новость в том, что существуют строгие правила: рыбу, предназначенную для употребления в сыром виде (например, в суши или севиче), обязательно замораживают минимум на 24 часа, и эта заморозка убивает паразитов.

Что стоит знать, прежде чем навсегда отказаться от меч-рыбы

Хотя мысли о червях и паразитах могут вызвать отвращение, на самом деле любой живой продукт, который взаимодействует с природной средой, может содержать какие-либо организмы — и большинство из них безвредны.

Рыба-меч обитает в океанах по всему миру и часто становится мишенью для паразитов (в дикой рыбе они встречаются чаще, чем в выращенной на фермах). Это связано с тем, что фермерская рыба содержится в контролируемой среде, а её корм обрабатывают антибиотиками, чтобы предотвратить заражение.

Таким образом, один из способов избежать червей в меч-рыбе — это выбирать фермерскую, а не дикую. Но, к сожалению, фермерская рыба-меч встречается крайне редко: её и так предостаточно в природе, так что необходимости в её разведении почти нет.

Самое важное, что нужно помнить при приготовлении или употреблении меч-рыбы, — это то, что если рыбу предварительно заморозить, любые возможные паразиты погибнут. А если вы готовите свежую меч-рыбу, хорошая термическая обработка полностью решит проблему.

К счастью, один из самых популярных способов приготовления сочной меч-рыбы — это именно жарка на гриле.

Другие интересные новости о рыбе

Ранее УНИАН сообщал про 9 видов рыбы, которые, по мнению бывшего ресторатора Фреда Декера, не стоит покупать. Один из таких — консервированный тунец. У многих на кухне может быть эта консерва, но очень важно всегда смотреть на состав.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украине отдельные виды рыб в реках находятся на грани исчезновения. Главными причинами являются изменения климата и нарушения гидрологического режима.

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