Лазерная эпиляция по технологии MOVEO от LaserVille

Лазерная эпиляция зарекомендовала себя как эффективный и безопасный способ избавления от нежелательных волос. Однако многие сомневаются из-за распространенных мифов о боли, высокой стоимости и ненужности этой процедуры. Для тех, кто еще сомневается, технология MOVEO становится настоящим прорывом в мире лазерной эпиляции, предлагая комфортное и доступное решение для удаления волос.

Что такое лазерная эпиляция MOVEO?

Лазерная эпиляция MOVEO — это современная технология, которая обеспечивает быстрое и безболезненное избавление от нежелательных волос. Этот метод использует новейший лазер, который подходит для различных типов кожи, даже для загорелой. Процедура по технологии MOVEO сегодня является одной из самых быстрых и удобных! Сапфировый наконечник диаметром 20 мм равномерно удаляет волосы, а частота импульсов 10 Гц позволяет обработать площадь кожи 100 см² всего за 10 секунд.

Лазерная эпиляция MOVEO имеет множество преимуществ:

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Благодаря системе охлаждения сапфирового наконечника (15 градусов), процедура проходит комфортно, практически безболезненно, что особенно важно для чувствительных зон. Данная технология подходит для всех типов кожи и волос, даже для светлых и рыжих. Метод MOVEO позволяет быстрее достигать долговременных результатов, что уменьшает общий курс процедур почти в 2 раза. Предотвращает побочные эффекты, такие как гипопигментация, и эффективно борется с вросшими волосами. Высокая точность лазерного луча и система охлаждения минимизируют риск ожогов и других побочных эффектов, характерных для других лазерных систем. После процедуры не требуется восстановительный период.

ТестДрайв лазерной эпиляции MOVEO

Акция "Тест-драйв лазерной эпиляции MOVEO" дает возможность бесплатно провести эпиляцию на участке 10 см х 10 см в любой части тела (кроме лица). Вы можете выбрать одну из следующих зон: нога, рука, подмышки или верхняя часть бикини.

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Перед началом лазерной эпиляции стоит учесть несколько важных аспектов. Процедура доступна с 18 лет, но в отдельных случаях, по рекомендации врача, ее можно проводить и раньше. Длительность сеанса зависит от обрабатываемой зоны и может варьироваться от 10 до 30 минут. Для достижения стойкого результата рекомендуется пройти курс из 6-10 процедур.

Как подготовиться к процедуре?

Запишитесь на консультацию в салоне LaserVille. Выберите зону для тестового участка (подмышки, ноги, руки или бикини). Пройдите процедуру и оцените результат.

Лазерная эпиляция Киев цена: выгодные условия для каждого

Стоимость на лазерную эпиляцию может колебаться от 500 до 2500 тыс. гривен, это зависит от объема обрабатываемой зоны и выбора салона.

ТестДрайв лазерной эпиляции MOVEO дает возможность попробовать процедуру бесплатно, а в дальнейшем записаться на полный курс по доступной цене. В LaserVille часто есть сезонные скидки и специальные предложения для постоянных клиентов. Вы увидите, что лазер для эпиляции - это не только эффективно, но и комфортно!

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